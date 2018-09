Einst eine bunt zusammengewürfelte Klasse

Schweinberg.Die Schüler, die im Schuljahr 1972/73 in der Grund- und Hauptschule Hardheim die Klasse 9 b besuchten, feierten am Samstag in Schweinberg im Gasthof „Grüner Baum“ als 60-Jährige ihr freudiges Wiedersehen. Die Jungen und Mädchen kamen nach der Schulreform aus Schweinberg, Rüdental, Steinfurt Dornberg, Bretzingen und Pülfringen und bildeten unter ihrem damaligen Klassenlehrer Konrektor Friedrich Mohr während ihrer Schulzeit alsbald eine harmonische Klassengemeinschaft. Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass sie sich seit ihrer Schulentlassung regelmäßig alle fünf Jahre zur Wiedersehensfeier treffen.

So war auch die Begrüßung am Samstag unter den 60-Jährigen recht herzlich. Sodann unterhielten sich die Jahrgangsangehörigen angeregt bei Kaffee und Kuchen und tauschten Erinnerungen aus ihrer gemeinsamen Schulzeit in Hardheim aus. Auf der Treppe am Pfarrhaus stellten sich die Teilnehmer danach zu einem Erinnerungsbild auf. Sodann stand der Gang auf dem Friedhof auf dem Programm, um dem seit dem letzten Treffen dem bisher einzigen verstorbenen Klassenkameraden Walter Künzig zu gedenken.

Danach führte der Weg wieder in das Gasthaus „Grüner Baum“ zum gemeinsamen Abendessen. In geselliger Runde hatten sich die 60-Jährigen natürlich viel zu erzählen.

So vergingen bei bester Unterhaltung die Stunden wie im Flug, ehe man sich nach Mitternacht untereinander verabschiedete mit dem Wunsch, sich nach fünf Jahren zum 65-Jährigen gesund und vollzählig wiederzusehen.

Der Dank galt zuvor dem Trio Marianne Schmitt, Beate Reinhart und Jutta Münch, die das Klassentreffen wiederum bestens organisiert hatten. (ck)

