Elf-Meter-Gaudi barfuß und in Gummistiefeln

Der Sonntag startete noch mit dem Bambini-Spielfest, bei dem auch die Kleinsten Ehrgeiz zeigten und unter großem Beifall alles gaben, um ihre Spiele zu gewinnen. Danach folgten mehrere Spiele der E-Jugend, bevor es am späten Nachmittag mit weiteren Begegnungen des Erftal-Pokals weiterging. Hier standen sich der SV Bretzingen und die SG Erfeld/Gerichtstetten und im Anschluss die SG Erfeld/Gerichtstetten und der FC Schweinberg gegenüber. Als Sieger ging die SG Erfeld/Gerichtstetten hervor (wir berichteten). In der Pause zeigte die Bambini-Schautanzgruppe unter der Leitung von Rebecca Ehrenfried-Dittmar ihr Können und erntete großen Applaus von allen anwesenden Gästen. Bei hochsommerlichen Temperaturen klang der Sonntag aus.

Auch am Montag fanden zum Festausklang verschiedene Fußballspiele mit folgenden Begegnungen statt: Firmenspiel Eirich – Perga Plastic; B-Jugend-Spiel SG Erftal – SG Distelhausen; AH-Spiel SC Erfeld – TSV Assamstadt und Firmenspiel VS Möbel – Weinig. Ohne die vielen fleißigen Helfern wäre das Fest so nicht zu realisieren gewesen wäre“. ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.07.2018