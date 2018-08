Elmar Zegewitz’ Leistungen gewürdigt

Hardheim.Die eifrigsten Wanderer des Odenwaldklubs Hardheim wurden am Sonntag in der„Wohlfahrtsmühle“ ausgezeichnet. Die abwechslungsreiche Gestaltung der Wanderehrungsfeier, zu der auch die Ehrenmitglieder Ernst Gehler, Heinz Busch, Lothar Cziep und Franz Wildner begrüßt wurden, lag im Wesentlichen in den Händen des Vorsitzenden Peter Köhler. Dieser führte mit seinen Beiträgen souverän durch das

...