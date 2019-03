Eltern sollen zeitnah zum Austausch eingeladen werden

Hardheim/Höpfingen.Der Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland traf sich am vergangenen Montag in Steinfurt. Nach dem geistlichen Impuls richteten die Teilnehmer den Blick zunächst auf die Höhepunkte der vergangenen Wochen. Beginnend mit dem Austausch zu den Triduumspredigten stellten die Anwesenden fest, dass es Monsignore Schäfer gerade in der dritten Predigt gelungen sei, die Mosaiken für die Gottesdienstgemeinde wieder neu zu erschließen und sie in die Gedanken hineinzuführen, die der Gestaltung des Zyklus grundgelegt waren. Die Predigten liegen inzwischen in gedruckter Form als Heft vor und sind in den Kirchen erhältlich. Das Schülerwortgottesdienstteam Beger, Belliazzi und Ambiel werde angeregt durch die Predigt, in den kommenden Schülergottesdiensten den Kindern verstärkt die Mosaiken und die zugehörigen Evangelientexte nahezubringen.

Chancen und Schwierigkeiten

Der Brief des Pfarrgemeinderates an Erzbischof Stefan Burger, die Personalabteilung in Freiburg und Dekan Balbach, in Sorge um eine erneute lange Vakanz des Priester-Postens war Inhalt des nächsten Tagungsordnungspunktes. In dem Schreiben hatte eine Arbeitsgruppe die Schwerpunkte und Zielsetzung der Pastoral in der Seelsorgeeinheit umrissen sowie die Chancen und Schwierigkeiten der Situation einer ländlichen Gemeinde dargestellt. Auch auf die große Anzahl der ehrenamtlichen Helfer und das Seelsorgeteam wurde aufmerksam gemacht.

Der Ratsvorsitzende Manfred Weihbrecht ließ anschließend anhand einiger Bilder die Visitation mit Dekan Johannes Balbach und Dekanatsreferent Christian Richter Revue passieren (siehe Bericht). Einhellig war man der Meinung, dass der Visitationsprozess „levi“ viel Kraft und Energie gebunden, aber auch neue Impulse und Anregungen gebracht habe. Lobend erwähnte Mirjam Kraus das Taizégebet am Freitag, das zu Zeiten der Freitagsproteste an den Schulen das Thema Schöpfung aufgegriffen und von den Jugendlichen des Taizékreises und der KJG in eigene Statements und Gebete übersetzt worden war. Um ein Schutzkonzept nach dem Vorbild der Erzdiözese zu erstellen, wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Aus dem Stiftungsrat berichtete Horst Saling und informierte über aktuelle Beschlüsse. Pfarrer Andreas Rapp wies auf das 24-Stundengebet für geistliche Berufe am 11. und 12. Mai in Waldstetten hin. Gemeindereferentin Claudia Beger erinnerte an die Fastenessen in Hardheim am morgigen Sonntag und in Höpfingen am Palmsonntag und informierte, dass für das Pfarr- und Feuerwehrfest vom 22. bis 24. Juni demnächst Helfer gesucht würden. Am Palmsonntag lädt die Gemeinde zu einem Vortrag zum Turiner Grabtuch um 18 Uhr nach Dornberg und nach Höpfingen zum Konzert des Gesangvereins mit der Musikkapelle. Uschi Butterweck stellte die musikalische Auszeit am 17. April in Schweinberg vor. Giulia Belliazzi freute sich, dass der Buchautor und Priester Andreas Knapp am 10. Mai um 19 Uhr nach Hardheim kommt, aus seinem Buch „Die letzten Christen“ liest und zuvor in St. Alban einen Gottesdienst feiert.

Angesichts der angespannten Situation in der Versorgung der Gemeinde durch Priester werden die Eltern der kommenden Erstkommunionjahrgänge zeitnah zum Austausch und zur Darstellung der Lage eingeladen. Abschließend wurde der Entwurf eines Banners sowie einer Fahne für die Seelsorgeeinheit beschlossen.

