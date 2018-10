Elternbeirat gewählt

Gerichtstetten.An der Grundschule Gerichtstetten fand dieser Tage die erste Klassenpflegschaftssitzung im Schuljahr 2018/19 statt. Nach der Begrüßung der Eltern und Lehrer im Werkraum erläuterte die kommissarische Schulleiterin Traudel Stätzler den Stundenplan, der angesichts der gestiegenen Schülerzahl nur noch eine kombinierte Klasse vorweist.

Da Englisch nur noch ab der zweiten Klasse angeboten wird, stehen zwei Förderstunden zur Verfügung. Auch die singende Grundschule, eine Melodica -AG und eine Computer-AG werden angeboten. Das Bildungshaus in Zusammenarbeit mit den Kindergärten in Gerichtstetten und Bretzingen wird ebenfalls weitergeführt. In der Vorweihnachtszeit sind zahlreiche Aktivitäten geplant. eine Theaterfahrt nach Würzburg, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Gerichtstetten und am Seniorennachmittag. Außerdem nimmt die Schule an den Aktionen „Gesunde Pause“ und „Lesestart“ teil.

Im Anschluss fand in den einzelnen Klassen die Klassenpflegschaftssitzungen statt. Folgende Elternvertreter wurden gewählt: Klasse 1: Diana Heck (Stellvertreterin Kerstin Müller-Wohlgemuth), Klasse 2: Cindy Dörr (Bianca Böhrer), Klasse 3: Marion Ried-Bechtold (Anke Fitz), Klasse 4: Rainer Hilbert (Janet Fillsack).

Danach konstituierte sich der Elternbeirat. Einstimmig gewählt wurden Rainer Hilbert als Elternbeiratsvorsitzender und Marion Ried-Bechtold als seine Stellvertreterin. Das Amt der Schriftführerin übernahm Diana Heck.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018