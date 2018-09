Engagiert im Gemeindeleben

Hardheim.Josef Bundschuh war – vor allem in der Zeit nach seiner Pensionierung – stets ein Vorbild an bürgerschaftlichem Engagement und Einsatzwillen. Mit seiner Frau Gisela zusammen wirkte er beispielsweise sehr engagiert als Helfer im Heimatmuseum Erfatal und im Astronomiekreis. Trotz all seiner Verdienste, für die er auch mit der Bürgermedaille der Gemeinde Hardheim ausgezeichnet worden ist, liebte er dennoch nie den Rummel um seine Person. Jetzt starb er im Alter von 94 Jahren. Die Beerdigung ist am Donnerstag, 20. September, um 14.30 Uhr.

Josef Bundschuh, von Beruf Maschinenbaumeister, war der Sohn des Landwirts und Wagners Julius Bundschuh und dessen Frau Pauline, geborene Henn. Nach der Schule war er mangels Lehrstellen zunächst von 1938 bis 1939 als Lagerarbeiter bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich tätig. Dies ermöglichte ihm, dort anschließend eine Lehre als Maschinenschlosser zu absolvieren. Nach Kriegseinsätzen an der Westfront und in Russland kehrte Bundschuh 1945 aus amerikanischer Gefangenschaft in seinen Heimatort zurück, wo er zunächst bei der Gemeinde im Straßenbau arbeitete. 1946 wechselte er wieder zur Maschinenfabrik Eirich und legte die Meisterprüfung ab. Nach Tätigkeiten als Dreher und Schichtführer beauftragte ihn 1959 die Geschäftsleitung mit der Ausbildung der gewerblichen Lehrlinge. In dieser Funktion gehörte er auch dem Prüfungsausschuss der IHK für Metallberufe an. Von 1977 bis zu seiner Pensionierung 1987 war Bundschuh bei Eirich als Abteilungsleiter in der mechanischen Fertigung eingesetzt.

Von 1966 bis 1976 gestaltete er im Gemeinderat die Geschicke der Erftalgemeinde mit. Damals ging es unter anderem um die Hofackersanierung.

Als ein fleißiger Mitarbeiter wirkte Bundschuh an der Umgestaltung des Hardheimer Heimatmuseums mit. Viele Exponate erstrahlten in neuem Glanz, nachdem Bundschuh – Einrichter und Verantwortlicher für die Museumswerkstatt – sie fachgerecht restauriert und repariert hatte. Er war lange Jahre bei der sonntäglichen Museumsaufsicht zu finden und trug als Beiratsmitglied im Vorstand Verantwortung mit. Unzählige freiwillige Arbeitsstunden investierte der Verstorbene ehrenamtlich in den Aufbau der Walter-Hohmann-Sternwarte. Auch bei der Kirchenrenovierung brachte er sich und sein Fachwissen ein.

In seiner Jugend spielte Josef Bundschuh Handball und war auch in der Leichtathletik aktiv. Rund 75 Jahre lang war er Mitglied im Turnverein und rund 70 in der Kolpingfamilie. Eine für ihn bedeutsame Aufgabe war die Recherche und Zusammenstellung von Namen und Bildern gefallener und vermisster Hardheimer Soldaten des Zweiten Weltkrieges. i.E.

