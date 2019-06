Engagierter Bauherr an der großen Kirche Gottes

Geistlicher Rat Monsignore Johann Schäfer wird an diesem Freitag 80. Als langjähriger Pfarrer von Hardheim prägte er das kirchliche Leben in den Erftalgemeinden nachhaltig.

Hardheim/Lautenbach. Er hat viel bewegt und viel erreicht. Vor allem aber hat er als ein erfolgreicher Verkünder der Frohen Botschaft mit seiner charismatischen Ausstrahlung die Menschen für Gott und die kirchliche Arbeit begeistert. Die Rede ist von Pfarrer Johann Schäfer, der sich im Erftal (1972 bis 1999) auch als fachkundiger Bauherr und vor allem Sanierer der örtlichen Kirchen und Kapellen ein Denkmal gesetzt hat.

Noch heute sind die Gottesdienste sehr gut besucht, wenn Schäfer in seinem früheren Wirkungsort wieder einmal zu Besuch ist. Den Kontakt zu Hardheim hat der Seelsorger auch nach seiner Versetzung nie abgebrochen. Auch um die Kirchenmusik vor Ort und in der Diözese hat sich der Kirchenmusiker (C-Prüfung) und begeisterte Hobbyorganist verdient gemacht. Er arbeitete an der Herausgabe des neuen Gotteslobes mit, stand 15 Jahre lang an der Spitze des Diözesan-Cäcilienverbandes und gehörte dem Diözesanverband der Pueri Cantores an und organisierte darüber hinaus Kirchenkonzerte, Wallfahrten und Orgelfahrten. Als Vizepostulator hatte der Jubilar eine bedeutende Rolle bei dem Heiligsprechungsprozess des Bernhard von Baden inne.

Sein engagiertes Wirken fand in zahlreichen Auszeichnungen Niederschlag. Dazu gehören die kirchlichen Ehrentitel Geistlicher Rat und Monsignore, die Konradsplakette der Erzdiözese Freiburg und nicht zuletzt die Bürgermedaille der Gemeinde Hardheim in Gold.

Als Seelsorger setzte sich Pfarrer schäfer vor allem für die Realisierung der Liturgiegestaltung nach dem 2. Vatikanischen Konzil und die Jugendarbeit ein.

Weitere Stationen nach der Verabschiedung aus Hardheim waren: 1995 bis 2000 Denzlingen, 2000 bis zur Pensionierung 2009 Münstertal. Als Pensionär lebt und wirkte er zunächst in Kollnau bei Waldkirch und jetzt in Lautenbach bei Oberkirch

Anlässlich seines 80. Geburtstages führten die Fränkischen Nachrichten ein Interview mit dem Geistlichen.

Herr Pfarrer Schäfer – zunächst einmal: Wie geht es Ihnen persönlich?

Pfarrer Johann Schäfer: Von Kleinigkeiten abgesehen geht es mir gut. Ich kann jeden Tag meine Aufgaben wahrnehmen und ich freue mich darüber.

Wie und wo verbringen Sie ihren Ruhestand.

Schäfer: Seit Sommer 2015 verbringe ich den Ruhestand in Lautenbach im Renchtal. Das ist ein Wallfahrtsort in der Nähe von Oberkirch. Weil meine Haushälterin Bertha Braun von Oberkirch stammt, sind wir in die Nähe ihrer Heimat gezogen. Ich wohne hier zusammen mit Frau Braun im Pfarrhaus und arbeite in der Seelsorgeeinheit Oberkirch mit, so gut ich kann.

Sie sind ja nach wie vor eng mit Hardheim verbunden und kommen immer wieder gerne zu besonderen Anlässen, zuletzt zu der Predigtreihe zum Fastentriduum.

Schäfer: Ich habe 23 Jahre in Hardheim gelebt und gearbeitet. Da bleiben viele Verbindungen. Ich war zum Fastentriduum in Hardheim. Die Predigten, die ich gehalten habe, gibt es als kleines Heft. Ich habe in der Karwoche ausgeholfen. Ich war am Karfreitag und in der Osternacht in Höpfingen und am Ostersonntag in Gerichtstetten. Ich habe mich gefreut, viele Bekannte von früher wieder zu treffen.

An was erinnern Sie sich von Ihrem langjährigen segensreichen Wirken im Erftal besonders gerne?

Schäfer: In lebhafter Erinnerung ist mir die gute Zusammenarbeit der Gemeinden und das große Engagement von Jung und Alt bei der Renovation der Hardheimer Pfarrkirche. Einiges dazu habe ich in den Fastenpredigten erwähnt. Gerne erinnere ich mich auch an die Pfarrfeste, an die festlichen Gottesdienste mit Chor und Orchester, an die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, an Veranstaltungen im Pfarrheim und an viele Begegnungen bei vielen Anlässen.

Sind Sie auch noch im Bereich der Kirchenmusik tätig, die Sie ja als persönliches Hobby sehr hochgehalten haben – in Hardheim wie auf regionaler und auf Diözesan-Ebene?

Schäfer: Den Dienst für die Kirchenchöre und die Kinderchöre in der Erzdiözese und meine Dozententätigkeit beim C-Kurs habe ich an jüngere Leute abgegeben. Ich bin noch im Vorstand des Diözesan-Cäcilienverbands. Zusammen mit Diözesanpräses Wolfgang Gaber begleite ich vom 5. bis 8. September die Chorfahrt des DCV nach Köln. Das Orgelspiel ist mir als persönliches Hobby geblieben.

Bei einer Tagung im Jahre 1956 lernten Sie das Schönstattwerk kennen und begegneten Pater Josef Kentenich. Pflegen Sie die Verbindungen zum Schönstattwerk noch heute?

Schäfer: Bei einer Jungmänner-Tagung 1956 habe ich das Schönstattwerk kennengelernt. Bei Exerzitien bin ich 1967 Pater Kentenich begegnet. Seit meiner Priesterweihe 1965 gehöre ich dem „Schönstatt-Institut-Diözesanpriester“ an. Den Weg als Priester in einer Gemeinschaft mit Freunden zu gehen ist mir immer noch sehr wichtig.

Wie werden Sie Ihren Geburtstag verbringen?

Schäfer: Den Geburtstag werde ich hier in Lautenbach verbringen. Zum Mittagessen habe ich die Priester unserer Seelsorgeeinheit in ein Gasthaus eingeladen. Nachmittags will ich daheim sein, damit die Leute, die gratulieren wollen, mich treffen.

Just am Wochenende von Ihrem Geburtstag feiern die Hardheimer das 125-jährige Bestehen des sogenannten Erftaldoms, der ganz wesentlich in der heutigen Ausgestaltung Ihre Handschrift trägt. Werden Sie zum Fest kommen und mit den Hardheimern mitfeiern?

Schäfer: Ich wünsche allen Hardheimern und allen Gästen ein frohes Fest. Ich gratuliere besonders zum Jubiläum des Erftaldoms, mit dem mich sehr viel verbindet. Ich kann aber zum Fest nicht nach Hardheim kommen. Ich werde ein anderes Mal wieder einen Besuch machen.

Was wünschen Sie sich selbst für die Zukunft und was ihrer langjährigen Pfarrgemeinde Hardheim, wo sich ja auch das Grab Ihrer Mutter befindet? Haben Sie Zukunftspläne

Schäfer: Ich hoffe, dass ich noch lange gesund bleibe und meinen Dienst tun kann. Besondere Zukunftspläne habe ich nicht. Der Pfarrgemeinde Hardheim wünsche ich Mut und Gottvertrauen und viele Menschen, die bereit sind, Aufgaben zu übernehmen, damit die Kirche am Ort auch in Zukunft eine lebendige und einladende Gemeinschaft ist.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019