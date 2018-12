Entdeckendes Experimentieren wird eingeführt

Hardheim.Was eint Hardheim mit Heidelberg, Schwieberdingen und Besigheim? An allen vier Orten wird das in enger Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ausgerichtete und durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt „Entdeckendes Experimentieren“ durchgeführt. Mit diesem sollen der naturwissenschaftliche Unterricht im gemeinsamen Austausch weiterentwickelt und die Jugendlichen der Sekundarstufe zu eigenen Experimenten angeregt werden.

Die Lehrkräftefortbildung zum „Entdeckenden Experimentieren“ ist auf 1,5 Jahre angelegt und wird am Walter-Hohmann-Schulverbund seit September 2018 durchgeführt. Das Konzept sieht drei Module in drei Schulhalbjahren vor: Nachdem im ersten Halbjahr die „Erarbeitungsphase“ drei Treffen das Forschende Lernen und Entdeckende Experimentieren, die Fehler und Schwierigkeiten der Schüler beim selbstständigen Experimentieren und die Bewertung behandeln, sieht das als „Implementationsphase“ bezeichnete zweite Halbjahr im Besonderen die Umsetzung im Unterricht vor.

Als „Nachbereitungsphase“ wird das dritte Halbjahr bezeichnet: Hier geht es um eine onlinebasierte Begleitung zur weiteren Umsetzung im Unterricht, um die Fortführung des Erarbeiteten auch nach dem Projektende zu unterstützen und erworbenes Wissen zu vertiefen.

„Hinter dem Ganzen steckt der Gedanke, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis zu transferieren und gemeinsam, Schule mit Hochschule, Unterricht weiterzuentwickeln „, erklärt Professor Dr. Armin Baur, der als Professor für Biologie und ihre Didaktik mit Professor Dr. Markus Emden (Pädagogische Hochschule Zürich) und Doktorand Arne Bewersdorff als akademischer Mitarbeiter den Projektablauf koordiniert.

Besonders wichtig sei es, den Verlauf der Fortbildungen wissenschaftlich zu begleiten und damit Erfolge und Veränderungen zu erkennen, um das Fortbildungsformat weiterentwickeln zu können. Dabei stehen die sogenannten „Beliefs“ (Einstellungen und Werthaltungen zum Experimentieren), das Professionswissen zu einzelnen Inhaltsbereichen sowie das Unterrichtshandeln im Vordergrund. Hier werden mit Erlaubnis der Eltern auch Unterrichtsstunden aufgezeichnet, um diese später wissenschaftlich auszuwerten.

„Während der regelmäßig stattfindenden, jeweils rund dreistündigen Arbeitstreffen mit den Lehrern werden neue Erkenntnisse aus der fachdidaktischen Forschung zum Experimentieren im Unterricht aufgegriffen und im Austausch überlegt, wie man diese in der Praxis implementieren kann“, erklärt Professor Dr. Armin Baur und hebt hervor, dass das Augenmerk auf der Verknüpfung zu aktuellen Unterrichtsthemen liegt.

„Wir möchten mit der Lehrkräftefortbildung zum ‚Entdeckenden Experimentieren’ die Brücke zu Themen schlagen, die tatsächlich unterrichtet werden“, lässt er wissen. Dabei erhalten die Lehrkräfte – in Hardheim fünf Fachlehrer für naturwissenschaftliche Fächer – auch Aufgaben, um sich mit dem Stoff vertieft auseinander zu setzen.

„Zum nächsten Arbeitstreffen in einigen Wochen wäre etwa der Plan, über eine Stunde mitzubringen, die das entdeckende Experimentieren umzusetzen versuchen“, schildert Baur und bezeichnet den Praxisbezug als A und O. „Wenn die Aufgabenstellung darin besteht, dass die Jugendlichen offen und selbstständig experimentieren sollen, lauern immer wieder Stolpersteine, auf die wir näher einzugehen versuchen. Hier besprechen wir in einem Arbeitstreffen typische Schülerfehler und überlegen uns, wie man als Lehrer damit umgehen könnte“, informiert er.

Professor Dr. Baur weist darauf hin, dass eine gute Weiterentwicklung von Unterricht nur im Austausch zwischen Schulpraxis und fachdidaktischer Forschung stattfinden kann. Sehr bereichernd sieht er die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften aus Hardheim, „die mit ihren sehr guten Fachkenntnissen und ihrer tollen Mitwirkung beim Projekt zu dessen Gelingen beitragen.“

Auch Rektor Harald Mayer freut sich und steht voll hinter der Aktion: „Dieses Projekt unterstreicht wirkungsvoll, dass am Walter-Hohmann-Schulverbund nicht nur qualitativ sehr gut unterrichtet wird, indem etwa Lehrer permanent fortgebildet werden. Damit wird auch auf den Erfolg guter unterrichtlicher Arbeit Einfluss genommen, was letztendlich unseren Schülern zugute kommt“, fügt er an und spricht von der Wichtigkeit der einvernehmlichen Zusammenarbeit – „auf Augenhöhe“ – zwischen der Hardheimer Einrichtung und der Pädagogischen Hochschule: „Gemeinsam wollen und werden wir den naturwissenschaftlichen Unterricht weiterentwickeln!“ ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018