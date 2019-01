Erfeld 1244 erstmals urkundlich erwähnt

Sonntag, 13. Januar: Der Reigen der Veranstaltungen im Jubiläumsjahr „775 Jahre Erfeld und 25 Jahre Kirchenorgel“ beginnt am morgigen Sonntag um 17 Uhr mit einem Konzert in der Kirche St. Wendelin. Auf dem Programm stehen Informationen zur Orgel und deren Geschichte, musikalische Darbietungen der Gruppe „Time Out“ sowie Panflötenstücke. Die Orgel spielen Elmar Frank und Felix Kaiser. Nach dem Konzert gibt es einen Sektempfang im Kirchenkeller. Veranstalter ist die katholische Pfarrgemeinde.

Samstag, 16. März: „Abendliche Ortsrunde durch Erfeld“. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr an der Pfarrkirche. Bei dem Rundgang gibt es Geschichten, Anekdoten und mehr – erzählt von Elmar und Kuno Frank entlang von kulinarischen Stationen im Ort. Veranstalter: Damenriege Erfeld.

Donnerstag, 11. April: Wiedererrichtung des renovierten Kreuzes im „Dürretrieb“. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der Pfarrkirche in Erfeld. Es handelt sich um ein Werk des Erfelder Schusters Leonhard Eckert. Bei der Veranstaltung gibt es Informationen zu geschichtlichen Hintergründen und zur Renovierung. Veranstalter ist die Kolpingsfamilie.

Samstag, 6. Juli: ab 14 Uhr Grünkernfest an der Darre „In der Weht“ unter dem Motto „Grünkern ernten, dörren, essen“. Informiert wird über die Geschichte des Grünkerns in der Region. Spezialitäten vom Grünkern gibt es ab 15 Uhr. Für die Kinder wird eine Spielstraße von der Mutter-Kind-Gruppe organisiert. Veranstalter ist die Kolpingsfamilie.

Sonntag, 15. September: „Wasserpumpwerk Erfelder Mühle“. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Pfarrkirche in Erfeld. Wanderung zur Wasserpumpstation bei der Erfelder Mühle, Erläuterungen zur Entstehungsgeschichte und zum Betrieb. Besichtigung des neuen Pumpwerkes der Gemeinde Höpfingen und gemütlicher Nachmittag am Erfelder/Bretzinger See mit Kaffee, Kuchen und Vesper. Veranstalter: Josef Beichert und die Frauengemeinschaft.

Donnerstag, 3. Oktober: Schnapsbrennerei und Mosterei mit Ausstellung „775 Jahre Erfeld“. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in der Dorfmitte, Anwesen Franz-Karl Dörr. Eröffnung der Ausstellung im Kirchenkeller zu den Themen „Die große 750-Jahrfeier und was seither geschah“ und „Vor 100 Jahren war Josef Giebel Lehrer in Erfeld – seine künstlerischen Spuren“ (Gemälde, Skulpturen). Frühschoppen ist ab 10.30 Uhr, Mittagessen gibt es ab 12 Uhr. Auf dem weiteren Programm stehen Schaubrennen und Apfelsaftpressen ab 13 Uhr. Für die Kinder wird eine Spielstraße von der Mutter-Kind-Gruppe organisiert. Veranstalter: Feuerwehr Erfeld, Mutter-Kind-Gruppe, Ausstellung: Elmar Frank.

Samstag, 9. November: Heimatlicher Dorfabend mit Ausstellung: Die Ausstellung „775 Jahre Erfeld“ ist ab 15 Uhr im Jugendhaus zu sehen. Kaffee und Kuchen gibt es ab 15.30 Uhr im Vereinsraum der Kirchbergklause und einen Sektempfang um 17 Uhr. Um 18 Uhr schließt sich ein Abschlussabend mit Festvortrag und um 19 Uhr ein Abendessen mit späterem gemütliches Beisammensein an. Veranstalter: Erfelder Vereine, Ausstellung: Elmar Frank

Sonntag, 10. November: Festgottesdienst (Kirchweih). i.E.