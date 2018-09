Erfelder feierten ihre Feuerwehr

In Erfeld feierte die Freiwillige Feuerwehr am vergangenen Wochenende ihr 80-jähriges Bestehen mit einem Fest, einem Festakt und einer Schauübung.

Erfeld. Runde Geburtstage waren schon immer ein Grund zum Feiernrt zu werden und dabei einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. So auch in Erfeld, wo die Freiwillige Feuerwehr am Wochenende ihr 80-jähriges Bestehen feierte. Allgemeiner Festbetrieb am Samstag und Sonntag lud Groß und Klein zum Mitfeiern in Erfeld ein. Aber auch beim Festakt am Sonntagvormittag und der Schauübung am Sonntagmittag waren viele Gäste anwesend, um so ihre Verbundenheit und ihren Dank auszudrücken.

Nach einem gemeinsamen Gottesdienstbesuch hieß Abteilungskommandant Arnold Horn die zahlreichen Ehrengäste im festlich geschmückten Vereinsraum willkommen mit einem Ausschnitt aus Schillers „Lied von der Glocke“ und einer sehr bildhaften und fast romantischen Beschreibung seines Heimatortes Erfeld.

Naturgewalten wie Blitz, Feuer, Starkregen und Hagel fügen den Menschen Schäden zu. Zur Selbsthilfe gründeten die Dorfbewohner eine sogenannte „Selbsthilfegruppe, um Leid und Elend abzuwenden. Auch in Erfeld formierte sich eine solche Gruppe, die sich ursprünglich aber noch gar nicht Feuerwehr nannte.

Zunächst „Pflichtfeuerwehr“

Bis zum Jahre 1938, als die Freiwillige Feuerwehr Erfeld im September gegründet wurde, gab es eine „Pflichtfeuerwehr“, die beim Ausbruch eines Brandes durch die Sturmglocken alarmiert wurden. Zu dieser Wehr gehörte pflichtgemäß jeder Hausbesitzer. Darüber hinaus waren Pferdehalter verpflichtet, zu den genau festgelegten Zeiten Gespanne bereitzuhalten. Uniformen gab es natürlich noch nicht und jeder Angehöriger dieser „Wehr“ musste bei ausbrechendem Feuer mit einem Eimer an der Brandstelle erscheinen. Schon damals half man sich über die Gemeindegrenzen hinweg half. Man erkannte früh, dass eine gute Ausbildung und vernünftiges Arbeitsgerät von entscheidender Bedeutung sind. Viele interessante Details ließen im Rückblick von Arnold Horn erkennen, dass man in Erfeld immer um eine schlagkräftige Wehr bemüht war. Meilensteine in der Geschichte der Erfelder Wehr waren neben zahlreichen Anschaffungen insbesondere der Bau des Gerätehauses im Jahre 1986.

Dem ersten Kommandant Franz Bechtold folgten Ludwig Horn, Peter Czemmel, Hugo Henn, Klaus Reinhart und zuletzt Arnold Horn, der seit 2007 die Erfelder Wehr als Einsatzabteilung der Hardheimer Feuerwehr leitet. Mit der Gemeindereform 1971 verloren die Feuerwehren der Ortsteile ihre Selbstständigkeit und sind seitdem eine Einsatzabteilung der Feuerwehr Hardheim.

52 Mitglieder

Insgesamt 52 Mitglieder zählt derzeit die Erfelder Abteilung. Hiervon sind 34 in der Einsatzabteilung, 6 Mann in der Altersabteilung und 12 Mitglieder in der Jugendabteilung.

Mit der stetigen Weiterbildung, Schulungsmaßnahmen und durch eine gute Jugendarbeit blickt die Wehr zuversichtlich in die Zukunft, um auch weiterhin Menschen in Not zu helfen aber auch bei zahllosen kirchlichen und weltlichen Festlichkeit hilfreich der Dorfgemeinschaft zur Seite zu stehen.

Dem Rückblick von Abteilungskommandant Arnold Horn folgten Glückwünsche, der Dank und die Anerkennung für all das Geleistete von Ortsvorsteher Thomas Leithold. Die Feuerwehr habe im Vereinsleben und der dörflichen Gemeinschaft ihren festen Stellenwert hat.

Grüße und Glückwünsche für den Neckar-Odenwald-Kreis und von Landrat Dr. Brötel überbrachte der stellvertretender Kreisbrandmeister Bernd Häring. Kommandant Martin Kaiser bezeichnete die Erfelder Abteilung als „wichtiges Mitglied innerhalb der großen Feuerwehrfamilie von Hardheim“. Kaiser kam nicht mit leeren Händen und beeindruckenden Worten, vielmehr hatte er eine besondere Überraschung dabei. In Anerkennung der vorbildlichen Leistungen für den Fortbestand und zur Weiterentwicklung der Feuerwehrabteil Erfeld ernannte er im Auftrag der Gemeinde den langjährigen Abteilungskommandanten Klaus Reinhart zum Ehrenabteilungskommandanten.

Michael Seyfried, stellvertretender Verbandsvorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, zeichnete Abteilungskommandant Arnold Horn und dessen Stellvertreter Peter Pecker mit der Ehrenmedaille des Kreis-Feuerwehrverbandes aus.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018