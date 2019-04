Erfolgreicher Messeauftritt

Hardheim.Bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich ist man sehr zufrieden mit dem Verlauf der „Bauma“, der weltgrößten Messe für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinenindustrie. Der Technologieführer im Bereich der industriellen Mischtechnik beliefert seit Jahrzehnten unter anderem Hersteller von Betonwaren, Werktrockenmörtel und Kalksandstein.

Bei der Leitmesse in München präsentierte sich das Unternehmen mit einem neuen Standdesign und zeigte den Besuchern ein regelrechtes „Feuerwerk“ an Neuheiten: Die neue Mischergeneration des Erfolgsmodells R 12 mit jetzt 500 Litern Nutzvolumen und energiesparendem Motorenkonzept, der Maschinentyp D 23 als 3000-Liter-Variante, eine modulare Hochdruckreinigung – auch zur Nachrüstung in bestehende Anlagen, ein neues, erstmals vollautomatisches Dosiergerät für kurze und lange Kunststofffasern sowie eine neue, browserbasierte Prozessdatenvisualisierung.

Im Rahmen der digitalen Transformation von Kunden- und Geschäftsprozessen bei Eirich ist diese Software zur Visualisierung ein wichtiger Baustein, um den Kunden das Analysieren von Betriebsdaten ihrer Anlage und der Produkte – sowohl im Büro am PC als auch unterwegs auf dem Mobiltelefon – zu ermöglichen.

Zahlreiche Messebesucher nutzten die Möglichkeit, sich vor Ort ausführlich beraten und informieren zu lassen. Da die Eirich-Produkte auch in vielen anderen Industrien verwendet werden können, präsentierte sich das Unternehmen zeitgleich auf der „Powtech“ in Nürnberg. Dort stehen Anwendungen für die chemische Verfahrenstechnik und die Pulver- und Schüttgutindustrie im Fokus.

Das mittelständische Familienunternehmen zieht ein positives Resümee der Messeauftritte und bereitet sich schon auf die nächsten Leitmessen, die „Gifa“ (Gießerei) und „Metec“ (Metallurgie) im Juni in Düsseldorf vor.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019