Beckstein.Die Becksteiner Winzer veranstalten am morgigen Sonntag zum zweiten Mal in diesem Jahr das „Erlebnis WeinWelt“. Für Neugierige gibt es viel zu entdecken: Zwischen 13 Uhr und 16 Uhr werden die Neuheiten präsentiert und es werden Führungen durch den historischen St.-Kilian-Keller mit Barrique-Fasskeller angeboten. Hierbei erfahren die Besucher allerlei Wissenswertes zur Historie des Weinbaus in Beckstein und rund um das Thema Wein.

Im Rahmen dieses Nachmittags bietet das Glasmuseum Wertheim Weinverkostungen aus mittelalterlichen Gläsern an und erläutert den Zusammenhang zwischen Glas und Wein in dieser vergangenen Epoche und im Taubertal.

Zwischen 10 und 16 Uhr hat die Vinothek geöffnet und alle Weine können verkostet und eingekauft werden. Bei schönem Wetter ist die SonnenTerrasse geöffnet. Die Teilnahme ist kostenfrei.