Erlebnisreicher Ausflug in die große Welt der Bücher

Bretzingen/Schweinberg.Lesen ist für den Geist, was Gymnastik für den Körper ist. Aus diesem Grund sollte jedes Kind Zugang zu Büchern bekommen: Soweit die einstimmige Meinung der Erzieherinnen aus Schweinberg und Bretzingen, ehe man einen Termin mit der katholischen Bücherei in Hardheim (KÖB) vereinbarte. Am Dienstag war es dann soweit. Die Schweinberger Kinder fuhren mit ihren Erzieherinnen Iris Krug, Tanja Bader-Hauck und Nathalia Wolf mit dem Bus nach Hardheim, was auch schon ein neues Erlebnis war. Mit dem Auto folgten die Kinder aus Bretzingen nebst Leiterin Tina Brosch.

Conny Benig und Carmen Eisenhauer von der KÖB führten die Kinder auf eine sehr ansprechende und kindgerechte Art und Weise in die Welt der Bücher in der Bücherei ein. Sie machten die Kinder mit den Räumlichkeiten und der Ausstattung vertraut, erklärten ihnen das Ausleihsystem und den richtigen und sorgfältigen Umgang mit Büchern.

Jedes Kind durfte sich an diesem Tag ein Buch zum Ausleihen aussuchen, und die damit verbundene Prozedur mit dem Einscannen selbst ausführen. Zum Abschluss las Carmen Eisenhauer anhand der Kamishibai-Plattform den Kindern die Geschichte über die drei kleinen Schweinchen vor.

Nachdem sie zum Abschied alle zusammen noch das Büchereilied gesungen hatten, bedankten sich Iris Krug und Tina Brosch für den sehr interessanten und abwechslungsreichen Vormittag. d ad

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019