Erlebnisreicher Tag in Tripsdrill

Hardheim.Ein Ausflug der Ministranten fand am Samstag in den Erlebnispark Tripsdrill statt. Dies war das Dankeschön der Kirchengemeinde an die Jugendlichen, die die Gemeinde ganzjährig durch ihre Ministrantendienste tatkräftig unterstützen. Zwei Busse fuhren morgens zunächst die ganzen Ortschaften ab und holten die Betreuerinnen Uschi Butterweck und Natascha Bienert und etwa 70 Jugendliche ab. In Kleingruppen durften die Abenteurer alle Fahrgeschäfte im Freizeitpark besuchen. Mutige probierten alles aus, andere schauten ihren Freunden lieber aus sicherer Entfernung bei den aufregenden Fahrten zu. Eine willkommene Abwechslung waren angesichts der warmen Temperaturen Pausen, um im Schatten zu entspannen und zu vespern. Nach sechs Stunden wurde die Heimfahrt angetreten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019