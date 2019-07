Eröffnung der Ausstellung

Hardheim.Eine Ausstellung, die über Text, Bild und Sinneserfahrungen einlädt, mit den vier Elemenen in Berührung zu kommen, wird am Sonntag, 7. Juli, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Alban eröffnet. Fotografien von Ralf Wagner und Hans-Peter Ernst (beide Hardheim) und Johannes Renk (Lauda) werde ebenso gezeigt wie Gemälde von Irmgard Anna Kraus und Regina Greifenberg aus Hardheim sowie Eva Seufert aus Höpfingen. Texte von Andreas Knapp begegnen dem Besucher an einigen Stationen. Die Initiatoren der Ausstellung erhoffen sich, die Gäste zum Nachdenken anzuregen und für die Wahrnehmung der kleinen und großen Wunder zu sensibilisieren. Die Ausstellung wird über die Sommerferien und in den ersten Schulwochen zu besichtigen sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 06.07.2019