Erste Gespräche zur neuen Mountainbike-Strecke geführt

Hardheim.Ein ereignisreiches Jahr mit vielen Radtouren, neuen Ideen und Fortschritten beim Thema Radweg zwischen Erfeld und Gerichtstetten erlebte die Interessengemeinschaft (IG) Mühlenradweg Erftal. In der Jahreshauptversammlung blickten die Verantwortlichen rund um den Vorsitzenden Manfred Böhrer am Mittwoch im Hardheimer Gasthaus „Löffler“ auf die vergangenen Monate zurück.

Radtourismus fördern

Zahlreiche Mitglieder und Gemeinderäte lauschten den Worten von Böhrer, der unter anderem auf die vielen Touren im Erftal aufmerksam machte. Diese sollen den Radtourismus fördern und attraktiver machen, betonte er. Dazu zählen auch die gastronomischen Angebote und Betriebe. Die IG habe außerdem das Ziel verfolgt, auf die noch bestehende Radweglücke im oberen Erftal zwischen Erfeld und Gerichtstetten aufmerksam zu machen. Das sei mit der von Kurt Saffri angebotenen Radtour durch das Erftal gelungen, mit zwei Touren der neugebildeten Mountainbike-Gruppe und der Nutzung des Angebots durch auswärtige Radfahrer.

Wie Böhrer erwähnte, sei die Realisierung des Radwegs in greifbare Nähe gerückt. Ende November hatte sich der Kreistagsausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr dazu entschlossen, der Gemeinde für den Ausbau einen Zuschuss. Die 50 Prozent belaufen sich auf förderfähige Gesamtkosten bis zur maximalen Höhe von 227 975 Euro.

Neue Abteilung

Der Vorsitzende erinnerte auch an Aktionen wie die Radtouren der Seniorenradgruppe, die Denkmalradtour und die Radtouren ins Maintal und nach Beckstein. Im sportlichen Bereich wurde die geplante Mountainbike-Strecke als weiteres Ziel dargestellt. Diesem widmet sich die neu gegründete Abteilung mit Sascha Herwig an der Spitze. Mit den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden, dem Gemeindeverwaltungsverband, Vertretern des Naturparks Neckartal-Odenwald und weiteren Befürwortern wurden dazu bereits erste Gespräche geführt. Herwig und Stefan Eirich stellten ihren Strecken-Vorschlag den Gemeinderäten vor.

Auf Spenden angewiesen

Nachdem Böhrer allen unermüdlichen Helfern und Akteuren des Vereins gedankt hatte, folgte der Kassenbericht von Jürgen Müller. In seiner Rede machte er darauf aufmerksam, dass der Verein keine Mitgliedsbeiträge erhebe und somit auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen und daher allen Aktiven und Spendern für jede Unterstützung dankbar sei.

Besonderes Lob zollte er dem unermüdlichen Manfred Böhrer, dem er zur verdienten Bürgermedaille gratulierte. Manfred Merkert und Franz Nachtnebel bestätigten Müller eine einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeister Volker Rohm bezeichnete die IG als „starke Gemeinschaft“ und lobte die vielen Angebote für die Bevölkerung, die sportliche Leistungsbereitschaft, das kulturelle Interesses und die ehrenamtliche Arbeit des Vereins. „Es tut sich was im ganzen Jahr“, betonte er.

Der anschließenden Entlastung folgten Ehrungen verdiente Mitglieder. Jürgen Müller war trotz seines Alters (80 Jahre) viele Jahre Kassenwart und Mitglied des Vorstands. Beteiligt war er auch an zahlreichen Aktion, Radtouren sowie am Bau und den Verbesserungen des Erftal-Mühlenradwegs. Manfred Merkert ist seit der Gründung des Vereins Kassenprüfer, Tourenbegleiter und Helfer. Geehrt wurden auch Vorstandsmitglied Manfred Jekosch für seine ständige Bereitschaft, sich an Aktionen zu beteiligen und zu helfen, und Franz Nachtnebel, langjähriger Kassenprüfer, Begleiter bei Radtouren und ebenfalls stark engagiert im Vereinsleben. Alle vier Mitglieder erhielten Urkunden und Präsente.

Vorstand im Amt bestätigt

Bei den Wahlen unter der Leitung von Reinhard Wähler wurde Manfred Böhrer als Vorsitzender, Geschäftsführer und Schriftführer ebenso wiedergewählt wie Alex Leiblein als dessen Stellvertreter und Carola Heß, stellvertretende Vorsitzende und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Dem Vorstand gehört weiterhin Sascha Herwig als Beisitzer und Leiter der Abteilung Mountainbiking an.

Zu Beisitzern für besondere Bereiche wurden Armin Münster, Helmut Berberich, Edgar Farrenkopf, Kurt Saffri, Manfred Jekosch, Kevin Stancl, Daniel Roßmann (gleichzeitig auch neuer Kassier als Nachfolger von Jürgen Müller) und Jens Böhrer gewählt. Manfred Merkert und Franz Nachtnebel sind weiterhin Kassenprüfer.

Der Vorsitzende Böhrer ließ eine Vorschau auf die im Verlauf des Jahres 2019 geplanten Vorhaben folgen, darunter der Bild-Vortrag der Buchautorin Dorothee Fleck über ihre Radrundfahrt in Afrika. Er forderte für die kommenden Monate, Impulse zu geben und Kontakte zu pflegen, unter anderem bei den Themen Radweg zwischen Erfeld und Gerichtstetten, Ausweisung und Bau der Mountainbike-Strecke und Erweiterung des Fahrradtouren-Programms.

Konzept für Beschilderung

Er erwähnte auch die bereits von der IG vorgelegten Beschilderungskonzepte für die zuständigen Behörden im Bereich Erfeld bis Buch. Vorhandene Feld-und Waldwege sollen durch entsprechende Beschilderung in ein Radwegnetz von Hardheim in Richtung Külsheim und Wertheim eingebunden werden. Als wichtig bezeichnete Böhrer die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Nachbargemeinden sowie dem Geopark-Info-Zentrum.

Während Jürgen Müller die Beteiligung an der Unterschriftenaktion zur „Rettung der Bäder“anregte, bat Bürgermeister Rohm um Unterstützung bei der Unterbringung der rund 50 Besucher aus der französischen Partnergemeinde Suippes über die Fastnachtstage hinweg. Zur Anregung von Manfred Merkert, eine Kneipp-Anlage anzulegen, sagte Rohm, dass diese Vorhaben bereits von der Gemeinde realisiert werde.

Nach dem offiziellen Ende der Versammlung präsentierte Kevin Stancl Bilder von den letztjährigen Ereignissen der IG.

