Erweiterungsbau im Zeitplan

Hardheim.30 Tagespflegeplätze und 25 Ein-Zimmer-Appartements umfasst der neue Erweiterungsbau der Senioren-Tagespflege „Vital“, dessen Richtfest am Montag stattfand. Nachdem Zimmerermeister Felix Rapp (Gissigheim) mit einem Gedicht und dreifach kräftigem „Holz her“ die symbolische Aufstellung des Richtbaums vollzogen hatte, dankte Joachim Gieser als Geschäftsführer der ausführenden Firma Sobota-Bau (Altheim) für die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Unternehmen mit Bauherr Karl-Heinz Gürtler und Familie Busch. „Das Wetter hat es gut mit uns gemeint. Wir liegen im Zeitplan“, merkte Gieser an und verwies auf das für Frühjahr 2019 geplante Einziehen der Stützmauern zur Anbindung an das Hauptgebäude. ad

