„Es besteht ganz dringender Handlungsbedarf“

Hardheim.Eine stattliche Anzahl Zuhörer hatte sich am Montag zur Gemeinderatsitzung im Rathaussaal eingefunden. Die einen interessierten sich vor allem für die Neufassung der Polizeiordnung (die FN berichten noch), andere gehörten der Elterninitiative „Hort“ an. Diese meldete sich in der Bürgerfrageviertelstunde zu Wort. Sprecherin Anne Trovato Pillicaré thematisierte Probleme, Sorgen und Wünsche der Eltern, um den dringenden Handlungsbedarf in dieser Angelegenheit nochmals deutlich zu machen. Schließlich stehen aktuell noch 16 Kinder auf der Warteliste und es gibt für deren Eltern bislang keine Möglichkeit, diese im neuen Schuljahr vor und nach dem Unterricht betreut unterzubringen.

Handlungsbedarf sieht die Elterninitiative gleich in zweierlei Hinsicht: Zum einen, was die Unterbringung der Kinder im Schuljahr 2019/2020 betrifft und zum anderen, was die Fristen zur geplanten Einrichtung einer Ganztagesgrundschule ab dem Schuljahr 2020/21 anbelangt.

„Wir möchten anmerken, dass wir die freundliche und offene Kooperation mit der Gemeinde schätzen und beibehalten möchten“, unterstrich Anne Trovato Pillicaré nach der Sitzung gegenüber den Fränkischen Nachrichten.

„Seitens der Gemeinde wurde eine Informationsveranstaltung bezüglich der Ganztagsgrundschule für Februar 2019 angedacht, die bisher aufgrund eines fehlenden Referenten des Regierungspräsidiums Karlsruhe jedoch noch nicht geplant und terminiert werden konnte“, schilderte Anne Trovato Pillicaré in der Gemeinderatsitzung den Sachstand. Im Nachgang der besagten Informationsveranstaltung soll ein Elternvotum folgen. Bei positivem Ausgang muss ein entsprechendes Konzept geplant und vor Fristablauf im frühen Herbst eingereicht werden.

Die Sprecherin der Elterninitiative schlug der Gemeinde, um keine Zeit zu verlieren, vor, an die AIM (Akademie für innovative Bildung und Management) heranzutreten, da von dieser Seite eventuell Hilfe bei der Suche nach einem Referenten zu erwarten sei.

Von der Gemeinde sei angedacht, die Organisation einer (Übergangs)-Betreuung der Hort-Wartelisten-Kinder vom positiven Ausgang des Elternvotums für die Ganztagsgrundschule abhängig zu machen, so Anne Trovato Pillicaré weiter. „Dieser Zusammenhang erschließt sich uns leider nicht, da der Handlungsbedarf für 2019/2020 unabhängig vom Schulsystem 2020/2021 besteht.“

Als eventuelle Betreuungsmöglichkeit wurde seitens der Gemeinde eine ehrenamtliche Nachmittagsbetreuung in Kooperation mit den Eltern und dem Walter-Hohmann-Schulzentrum genannt.

Die Elterninitiative freut sich über die Erarbeitung von Lösungsansätzen. Allerdings sieht sie in diesem Fall Schwachstellen und hat folgende Bedenken:

Werden sich Eltern finden, die auf ehrenamtlicher Basis regelmäßig eine dauerhafte Betreuung anbieten oder werden häufige Wechsel stattfinden, eventuell sogar Lücken entstehen?

Werden die Kinder, für die der Schulalltag noch sehr neu ist, feste Bezugspersonen oder ständig wechselnde Betreuer haben?

Sind bei diesem Betreuungsmodell Pädagogen anwesend (egal ob bereits pensioniert oder nicht), um eventuell eine Hausaufgabenbetreuung einzurichten?

Wie ist die Rechtslage bezüglich der Haftung?

Welche Betreuungszeiten soll es geben? Eine Betreuung vor der Schule oder in den Ferien wird es dann sehr wahrscheinlich nicht geben können.

Ziel müsse es auf jeden Fall sein, einen möglichst nahtlosen Übergang der Betreuung der Kinder beim Übertritt vom Kindergarten in die Schule zu gewährleisten, den Eltern zeitlich noch die Möglichkeit zu geben, eine Betreuung und ihren beruflichen Alltag ab September zu organisieren und der Familienfreundlichkeit Hardheims gerecht zu werden. Die meisten Eltern, so die Sprecherin abschließend, seien auf zwei Einkommen angewiesen und möchten ihre Kinder sicher und gut betreut wissen.

Bürgermeister Volker Rohm sprach von „einer ganzen Menge Ansprüche“, die vorgetragen worden seien bezüglich der allgemeinen, der Ferien- und Freitagsbetreuung, der Haftung sowie aus pädagogischer Sicht. Hauptamtsleiter Lothar Beger und Konrektorin Elke Stoy seien dabei, so der Rathauschef, ein Konzept zu erarbeiten und Angebote zu unterbreiten, auf die allerdings aufgrund der krankheitsbedingten Abwesenheit von Beger in der Sitzung nicht näher eingegangen werden konnte.

Es stünden recht hohe Kosten im Raum, fügte der Bürgermeister ergänzend an. Für eine neue Gruppe im Hort für 17 Kinder sei mit Kosten in Höhe von etwa 70 000 Euro zu rechnen. Die Gemeinde müsse von dieser Summe mindestens 50 000 Euro finanzieren. „Zudem sind wir, was die pädagogischen Kräfte und die Räumlichkeiten anbelangt, an der Obergrenze angelangt“, so Rohm Es gebe keinen Spielraum mehr. Wenn man jetzt neues Personal einstelle, könne es sein, dass dieses in wenigen Jahren nicht mehr benötigt werde. Und das wolle man vermeiden.

Zur Ganztagesgrundschule erklärte der Bürgermeister, dass diese im Gegensatz zum Hort, für den die Gemeinde zuständig ist, Sache des Landes sei.

Die geplante Besprechung des Themas in der anschließenden nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates wurde wegen Erkrankung des Hauptamtsleiters als zuständigem Ansprechpartner seitens der Gemeindeverwaltung kurzfristig vertagt. i.E.

