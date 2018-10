Es bleibt kaum mehr Zeit für den Einsatz für Gott

Hardheim.Die Oktobersitzung des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland in Rütschdorf führte wieder einmal deutlich vor Augen, welchen Spagat die Mitglieder des Gremiums gemeinsam mit den Hauptamtlichen täglich zu leisten haben.

Mittels einer Bilderpräsentation, die Eindrücke aus dem Leben der Seelsorgeeinheit vor Augen führte, wurde deutlich, dass viele feierliche Gottesdienste, gesellige Feste und beeindruckende Projekte vom Leben einer aktiven und kommunikativen Gemeinde zeugen.

So wurde der Abend mit Stefan Müller-Ruppert für die 65 Jährigen von mehreren Seiten für seinen kreativen Ansatz gelobt und die Erlaubnis zur Nachahmung aus anderen Kirchengemeinden eingeholt. Auch von den Teilnehmern kam durchweg positive Resonanz. Der Blick auf das Fest „300 Jahre Josefskapelle“ gab Anlass, dem Team der Hardheimer Pfarrgemeinderäte, allen Helfern sowie Familie Müller auf diesem Wege nochmals danken. Sie alle trugen zu dem gelungenen Fest bei.

Freudig war die Stimmung beim Gottesdienst mit der Bäckerinnung in Gerichtstetten, wehmütig dagegen die letzte Messe, die Pfarrer Schretzmann gefeiert hat.

Vielzahl neuer Vorschriften

Großen Raum nahm anschließend der Bericht aus dem Stiftungsrat ein, in dem über aktuelle und anstehende Sanierungs-, Reparatur und Bauvorhaben informiert wurde.

Als große Belastung für Ehren- wie Hauptamtliche wird derzeit die Vielzahl neuer Vorschriften zu Datenschutz, Abrechnung sowie eine Unmenge neuer Auflagen – Gebäude und Personal betreffend – wahrgenommen.

Arnulf Vath brachte das Empfinden aller Räte mit einem Zitat von Papst Franziskus auf den Punkt: „Wo das Geld im Mittelpunkt steht, gibt es keinen Platz mehr für Gott und auch keinen Platz mehr für den Menschen“.

Die gewählten Vertreter der Kirchengemeinde haben sich für dieses Amt bereiterklärt, um Gemeinde zu entwickeln, Menschen Heimat und Austauschmöglichkeit zu bieten und spirituellen Impulsen Raum zu geben. Sie sehen sich nun Aufgaben gegenüber die kaum mehr Zeit und Kraft für den Einsatz für Gott und Mensch lassen.

Pfarrer Rapp informierte über den Gesundheitszustand von Pensionär Pfarrer Hans Scheuermann, der auf längere Sicht seine Tätigkeit sicher nicht wieder aufnehmen kann. Aus diesem Grund wurde anschließend der neue Gottesdienstplan für Sonn- und Werktage vorgestellt, der für alle Gemeinden einen erneuten Einschnitt bedeutet, aber ermöglicht, dass an den Wochenenden im Monat überall zwei Messfeiern und ein Wortgottesdienstwochenende gewährleistet sind.

An den Wochentagen kann die Messe nur noch 14-tägig angeboten werden. Ein durchgängig gesicherter Gottesdienst, der dann auch als Seelenamt genutzt werden kann, wenn im eigenen Ort keine Messe unter der Woche gefeiert wird, ist der Freitagabendgottesdienst in Hardheim. Dieser zählt eindeutig zu den am besten besuchten Gottesdiensten.

Aus dem Gemeindeteam Höpfingen berichteten die Räte von der Notwendigkeit, ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen Unterstützung für das Mesnerteam zu finden.

Die Sitzung endete mit dem Ausblick auf die nächsten Termine, aus denen das 40-Jahr-Dienstjubiläum von Diakon Franz Greulich herausragt. Es wird am Sonntag, 9. Dezember, gefeiert. Dieser Tag soll mit einem Festgottesdienst um 10.30 Uhr in St. Alban beginnen. Diakon Greulich wünscht keinen Empfang nach dem Gottesdienst, sondern freut sich, wenn jeder, der sich ihm verbunden fühlt, am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen ins Pfarrheim kommt. Den Abschluss findet der Tag dann in einer Vesper, die vom Kirchenchor Bretzingen mitgestaltet wird. Kuchenspenden für diesen Nachmittag können im Pfarrbüro Hardheim oder bei Simone Schmitt gemeldet werden.

Im März 2019 steht die Visitation an. cb

