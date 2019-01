Europäische Klänge erfüllten Erftalhalle

Die europäischen Werte standen am Samstag bei einem VHS-Konzert im Mittelpunkt. Das international zusammengesetzte Orchester „Villa Paganini“ mit Leiter Florian Meierott spielte groß auf.

Hardheim. Höchsten Musikgenuss bescherte das international zusammengesetzte und brillant spielende Orchester „Villa Paganini“ am Samstag rund 130 Musikfreunden. Der Konzertleiter Florian Meierott begeisterte in der Erftalhalle als erfolgreicher Violinsolist und gleichzeitig als sympathischer Moderator. Das Meisterkonzert unter dem Motto „VHS für Europa – Heimat(in) Europa“ hatte die Hardheimer Außenstelle der Volkshochschule Buchen organisiert.

Das als homogenes und mit Komponisten aus vielen EU-Ländern zusammengesetzte Streichorchester ließ die Zuschauer bekannte und beliebte Meisterwerke erleben. In Verbindung damit verfolgte die VHS-Außenstelle Hardheim das Ziel, mit der Musik als international verständlicher Sprache dazu beizutragen, Europa durch Kunst und Kultur zu stärken. Insbesondere sollte das Konzert mit den Klängen der europäischen Komponisten an die anstehenden Europawahlen am 26. Mai erinnern und zur Wahlbeteiligung anregen. Mit diesem Ziel identifizierten sich bei einem Grußwort auch Bürgermeister Volker Rohm und Dr. Ingeborg Gräßle (Heidenheim) als CDU-Abgeordnete des Europaparlaments.

Mit wunderbarer Musik starteten das Orchester der „Villa Paganini“ und Mitglieder des German Chamber Orchestras. Zu hören war eingangs das beliebte „Rondo C –Dur KV 373“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Es folgten das Schaustück „Légende“ des polnischen Komponisten Henryk Wieniawski und das für Orchester und Solovioline gedachte „Scène de Ballet op. 100“ von Charles-Auguste de Bériot. Mit fantastischer und schwungvoller Klangfülle, furiosem Schluss und dank der solistischen Glanzleistung von Florian Meierott faszinierte dieses Werk die Zuhörer.

Mit eingängigen Klängen erfreute dann die „Romanze F-Dur op. 50“ von Ludwig van Beethoven als eine seiner zwei Romanzen für Violine und Orchester. Weiter gehörte zu dem begeisternden Musikprogramm das „Rondo capriccioso op. 28“ von Camillie Saint-Saens.

Die bei vielen Musikfreunden besonders beliebte „Humoreske Nr. 7“ von Antonin Dvoràk folgte als nächster Hochgenuss. Als charakteristisch für die Komposition konnten die Zuschauer den jähen Stimmungswechsel im Mittelteil ausmachen und wurden daran erinnert, dass dieses Werk die Melodiebasis für eine Reihe populärer Lieder bildet.

„In Vielfalt vereint“

Pablo de Sarasates „Zigeunerweisen“ erlebten und genossen die Besucher mit seinem großen Ambitus. Das anschließende „Chanson de Nuit“ von Edward Elgar wurde seinem Titel mit entsprechenden Klängen gerecht. Ungarn war in dem europäischen Musikprogramm mit dem aus einem beliebten Volkslied resultierenden „Hejre Kati“ des Komponisten Jenö Hubay vertreten. Der hob sich die Titelmelodie für den Schlussteil des von Meierott mitreißend gespielten „Csárdas“ auf. Die Zuhörer zeigten sich davon und vom letzten Programmteil in Form des „Caprice No. 24 op. 1“ von Niccolo Paganini höchst begeistert. Denn auch bei Interpretation und Gestaltung dieses berühmten Werks für eine Violine mit höchsten technischen Ansprüchen und Fertigkeiten an den Solisten brillierte Florian Meierott und riss die Zuhörer mit. Dank für diese Leistung des Orchesters und des Solisten und für die Überreichung von Dankesgaben der VHS durch Swetlana Jahraus war eine ebenfalls freudige Zugabe.

Zu Beginn des Konzerts hatte Bürgermeister Rohm noch betont, dass er im Hinblick auf die Akzeptanz von Europa in der Bevölkerung durchaus „noch Luft nach oben“ sähe. Denn viele empfänden die europäische Gemeinschaft, vor allem die europäische Gesetzgebung und Angleichung, als beengend und störend. Rohm zeigte aber andererseits deren Werte wie Öffnung der Grenzen, die gemeinsame Währung und den Austausch von Kulturen auf. Dabei betonte er auch die Bedeutung und den Wert der von der Gemeinde gepflegten Partnerschaften mit Suippes und Müntschemier, den Schüleraustausch des Walter-Hohmann-Schulverbundes mit Suippes und die Möglichkeiten zu Sprachreisen durch die Horst-Feist-Stiftung.

Die Europaparlamentsabgeordnete Gräßle verdeutlichte in ihrem Grußwort die Bedeutung und den Wert der EU und betonte, dass das Konzert durchaus ersehen lasse, was über Grenzen hinweg verbinde. Sie sprach von Europa „in Vielfalt geeint“ und von den dank der EU prosperierenden Ländern.

„Niemand ist durch die EU ärmer geworden“, betonte die Politikerin. Verwiesen wurde von ihr auf viele Fragen, die sich nur gemeinsam lösen und beantworten lassen würden. Dabei erwähnte sie unter anderem das Flüchtlingsproblem und das gemeinsame erfolgreiche Bemühen, „Deutschland von Flüchtlingen nicht überrennen zu lassen“. Sie erinnerte dabei vor allem an alle für Deutschland aus der EU-Zugehörigkeit resultierenden positiven Folgen und Ergebnisse und zeigte sich vom Wert des Freihandelsabkommens überzeugt.

Als wichtig und unerlässlich bezeichnete sie die Stimmabgabe zur Stärkung und zum Zusammenhalt der Europäischen Union bei der anstehenden Europawahl.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019