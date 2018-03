Eventuell ordnungswidrig

Anzeige

Hardheim.Das Landratsamt hat Hinweise auf eine Sammlung von unter anderem Haushaltsgegenständen und Kraftfahrzeugen durch eine, so das Flugblatt, „ungarische Familie“ am 5. März in Hardheim erhalten. Da es sich hierbei um eine nicht angemeldete, vermutlich gewerbliche Sammlung von Abfällen handelt, weist die Behörde darauf hin, dass die Besitzer der genannten Gegenstände gegebenenfalls ordnungswidrig handeln, wenn sie diese für die Sammlung bereitstellen.

Grundsätzlich sind Privathaushalte verpflichtet, sowohl Beseitigungs- als auch Verwertungsabfälle dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu überlassen. Ausnahmen hiervon für gemeinnützige und gewerbliche Sammlungen müssen genehmigt werden. Das Landratsamt ruft deshalb dazu auf, sich an der Sammlung nicht zu beteiligen.