Fahrradtour durch das Erftal

Anzeige

Hardheim.Die Interessengemeinschaft Mühlenradweg Erftal plant am Sonntag, 6. Mai, einen Radlertag im Erftal von der Quelle bis zur Mündung oder auch umgekehrt, von Ahorn, Buch über Hardheim bis Bürgstadt. Ausgangspunkt ist der Schlossplatz in Hardheim.

Angesprochen sind neben einzelnen Fahrradfahrern und E-Bikern besonders auch Gruppen und Vereine. Es gibt keinerlei Vorgaben, wie viele Kilometer zurückgelegt werden müssen.

Zwei Mountainbike-Touren

Vom Schlossplatz in Hardheim aus beginnend werden im Laufe der Veranstaltung zwei begleitete Mountainbike-Touren unter der Führung von Sascha Herwig angeboten. Die erste Tour startet um 11 Uhr für Einsteiger mit einer Dauer von circa zweieinhalb Stunden, die zweite um 14 Uhr mit einem größeren Schwierigkeitsgrad und einer Dauer von circa eineinhalb Stunden. Interessenten an den Mountainbike-Touren sollten ungefähr eine halbe Stunde vor dem Start am Schlossplatz in Hardheim sein. Um 17.30 Uhr erfolgt dann eine Verlosung mit Preisen. Abgabeschluss für die Loszettel ist um 17 Uhr.