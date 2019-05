Fahrt nach Berlin mit Parlamentsseminar

Hardheim.Die VHS-Außenstelle Hardheim organisiert eine Berlin- Fahrt mit Parlamentsseminar und weiteren Vorhaben für 30 Teilnehmer vom 21. bis 26. Oktober. Mit dem Gästehaus der Landesvertretung Baden-Württemberg steht eine preislich günstige und auch angenehme Unterkunft im Diplomatenviertel zur Verfügung. Von dort bestehen gute Busverbindungen in die Stadt. Zum Programm sollen nach Vorstellung der VHS eine Stadtrundfahrt und weitere Führungen, zum beispiel in der Landesvertretung Baden -Württemberg sowie ein Besuch im Bundeskanzleramt und die Beteiligung an der ZDF-live-Sendung „Morgenmagazin“ gehören. Eintrittskarten für den Polittalk mit der ZDF-Moderatorin Illner können besorgt werden.

Beim Parlamentsseminar soll von den Vertretern der Parteien das Thema „Wie geht es nach der Europawahl mit der EU weiter?“ behandelt werden, die Beteiligung an einer Sitzung des Bundestags und der Besuch der Bundestagskuppel gehören ebenfalls zum Programm.

Weiteres bei der VHS-Außenstelle Hardheim, Telefon 06283/8338, oder bei der VHS Buchen, Telefon 06281/ 557930. Bis spätesten 30. Juni müssen die Anmeldungen vorliegen. Z

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019