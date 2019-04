Fahrzeug wurde durch Stahlteil beschädigt

Hardheim.Nach dem Eigentümer eines circa 30 Zentimeter langen, zu einem V gebogenen Baustahlstücks sucht das Polizeirevier Buchen. Die bislang unbekannte Person hatte es vermutlich beim Befahren der Alten Würzburger Straße mit einem Fahrzeug in Hardheim verloren. Als eine 57-Jährige am Mittwochmittag mit ihrem VW Polo nahe der Zufahrt zu einer Kaserne unterwegs war, bemerkte sie den Gegenstand zu spät und fuhr mit dem linken Hinterreifen darüber. Hierdurch wurde dieser beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Eigentümer des Baustahlstücks geben können, sollen sich unter Telefon 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019