Hardheim.„We love Fashion! Noch mehr lieben wir den nachhaltigen Umgang mit der Kleidung“. Unter diesem Motto findet am Sommerfest-Sonntag, 26. Mai, in der Güterhalle des „Bahnhofs 1910“ ein Fashion-Flohmarkt. „Wenig getragene Kleidungsstücke sind zu schade, in unseren Schränken zu verstauben“, so die Intention von der Veranstalterin Bernadette Balles. „Was für den einen ein Fehlkauf war, ist für den nächsten das neue It-Piece im Kleiderschrank. Egal ob Hosen, Röcke, Blazer oder Shirts - jedes Teil hat eine zweite Chance verdient das neue Lieblingsstück zu werden und somit eine Person glücklich zu machen.“ Wer in diesem Sinne Kleider abzugeben hat, kann sich bis zum 30. März telefonisch unter 06283/227466 oder per E-Mail unter info@bahnhof1910.de melden. Es wird auch Umkleidekabinen geben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019