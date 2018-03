Fasten für Körper und Seele

Anzeige

Hardheim/Höpfingen.In der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen wird wieder ein Fastenkurs angeboten. Fasten regt die natürlichen Selbstheilungskräfte an, entschlackt den Körper und schenkt umfassendes Wohlbefinden. Fasten wirkt aber auch auf die Seele und den Geist. Teilnehmer des Kurses können die Art des Fastens wählen und entscheiden, was ihnen zuzumuten ist. Im Kurs wird der Weg des Heilfastens nach Dr. med. Lützner angeboten, es können aber auch eigene Wege des Verzichtens gewählt werden. Für die medizinische Betreuung sorgt jeder Teilnehmer selbst.

Vom 21. bis 28. März bietet der Kurs Treffen zum gemeinsamen Fasten ein. Wer sich auf Heilfasten einlässt, wird eine Woche ohne feste Nahrung auskommen und dabei den Körper ganzheitlich reinigen. In der Fastenwoche wechseln sich geistliche und körperliche Treffen ab. Ergänzend dazu kann an den Morgenimpulsen in Höpfingen teilgenommen werden. Eine erste rste Absprache zur Planung erfolgt am Mittwoch, 14. März, um 19 Uhr im Pfarrhaus Hardheim.

Weitere Termine: Morgenimpuls am Dienstag, 20. März, um 8 Uhr Pfarrhaus Höpfingen; erstes Fastentreffen, am Mittwoch, 21. März, 20 Uhr als spiritueller Einstieg im Pfarrhaus Hardheim; Freitag, 23. März, 20 Uhr spiritueller Impuls im Pfarrhaus Hardheim; Sonntag, 25. April, 18 Uhr Impuls in der Pfarrkirche Gerichtstetten anschließend Austauschrunde im Pfarrhaus Hardheim; Dienstag, 27. März, 20 Uhr Impuls im Pfarrhaus Hardheim; Mittwoch, 28. März, 8 Uhr Morgenimpuls Pfarrhaus Höpfingen und/oder 19.30 Uhr musikalische Auszeit in der Pfarrkirche Schweinberg.