Fastentriduum in diesem Jahr auch in Höpfingen

Hardheim/Höpfingen.Erstmals wird die Predigtreihe, die traditionell Impulse zum Einstieg in die Fastenzeit geben soll, sowohl in Hardheim, als auch in Höpfingen in die Gottesdienste der ersten Fastenwoche eingebunden.

Pfarrer Markus Keller hat sich bereit erklärt, im Zeichen der Ökumene am Aschermittwoch das Thema zu eröffnen. „Auf diesen Stein können sie bauen“ – diese Aussage, vielen noch als

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1794 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.02.2018