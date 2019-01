Fastnacht nicht aus der Mode gekommen

Der edel wirkende Jubiläumsorden der FG „Hordemer Wölf“ wurde am Samstag beim sehr gut besuchten, vereinsinternen Ordensfest in der Erftalhalle vorgestellt und an die Aktiven überreicht.

Hardheim. FG-Präsident Daníel Weber sah das Treffen zu Beginn der Kampagne richtig terminiert, gelte es doch, ab jetzt die weiteren anstehenden Veranstaltungen besonders intensiv vorzubereiten. Vor

...