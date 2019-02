Fastnachtsschmuck wird bewertet

Hardheim.Bereits seit vier Jahren prämiert die FG „Hordemer Wölf“ närrische Dekorationen entlang des Umzugsweges am Fastnachtssonntag. Der Wettbewerbscharakter ist hierbei natürlich nicht ganz ernst gemeint. „Bereits aus den Vorjahren ist ein Trend zu erkennen, dass immer mehr Anwohner entlang des Umzugsweges mit selbst gebastelten Wäscheleinen, Luftballons und anderen Accessoires ihrem Anwesen ein närrisches Gesicht geben. Diese Entwicklung wollen wir fördern“, so Marco Katzenmaier, der zweite Vorsitzende der „Hordemer Wölf“.

Auch in diesem Jahr gibt es schon einige positive Beispiele, so etwa in der Würzburger Straße. „Wir hoffen, dass diese Schule machen“, meint Marco Katzenmaier. Prämiert wird die närrische Dekoration wieder mit einer kleinen Aufmerksamkeit von einer „Fastnachtsschmuck-Kommission“. Die Prämierung erfolgt am späten Vormittag des Fastnachtssonntages und ist als symbolisches Dankeschön für die Unterstützung durch die Bevölkerung.

