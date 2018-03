Feinwertung gab letztlich den Ausschlag

Anzeige

In der Altersgruppe II (2005 und älter) holten die Mädchen Arinna Riegel und Fatima Youness (beide DOG Bad Mergentheim) an der Spitze unter 28 Teilnehmern jeweils ein hundertprozentiges Ergebnis, wobei Fatima Youness bereits für das Finale qualifiziert war. Die weiteren beiden Finalplätze eroberten sich Amadeus Matz (BGB) und Chris Mayerhöffer (Martin-von-Adelsheim-Schule Adelsheim) mit vier Zählern.

Dazwischen schob sich der bereits qualifizierte Lars Rögner (BGB). Vordere Ränge belegten des Weiteren: 6. Matthias Zytke (ZGB Buchen); 7. Felix Bosan; 8. Silas Stolz ; 9. Martin Scheuermann (alle BGB) und Sandro Schmitt (RS Boxberg); 11. Yannick Mechler (BGB) und Julian Pföhler (ABRS Buchen). Rektorin Elke Stoy, Kundenberaterin Christina Müller von der Volksbank Franken und Bezirksschulschachwart Karlheinz Eisenbeiser nahmen die Siegerehrung vor. Er dankte dem professionell arbeitenden Turnierleitern, Rektorin Elke Stoy und besonders der Volksbank Franken, die alle einen großen Anteil am Gelingen des beliebten und außergewöhnlichen Schulschachturniers hatten. Das letzte Vorturnier wird am 16. April an der Grund- und Hauptschule Mudau ausgetragen, ehe sich das Finale am 14. Juni am Burghardt-Gymnasium Buchen anschließt. eb

