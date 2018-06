Festung Marienberg bestaunt

Anzeige

höpfingen.Der Schuljahrgang 1938 aus Höpfingen traf sich zu einer Tagesfahrt. Mit dem Reisebus fuhr die Gruppe zum ersten Ziel nach Würzburg. Dort war die Stadtrundfahrt mit dem City-Tour-Bähnle interessant. Dabei konnten die Sehenswürdigkeiten wie Residenz, Dom oder Festung Marienberg bequem von der Bahn aus bestaunt werden. Nach einer Stunde Aufenthalt ging es zur Weiterfahrt mit dem Main-Schiff. Die Reiseteilnehmer genossen die erholsame Fahrt auf dem Main bei sommerlichem Wetter. In Veitshöchheim angekommen, stand der Rokoko-Garten am Schloss oder eine Stadtbesichtigung zur Auswahl. Nach der frei verfügbaren Zeit machte sich die Reisegruppe wieder mit dem Bus auf den Heimweg nach Höpfingen. Hier trafen sich dann alle Klassenkammeraden im Restaurant Schmitt. In froher Runde ließen sie den schönen Tag bei Essen und angeregter Unterhaltung ausklingen. Christa Streckert