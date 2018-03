Feuerwehr blickte auf ein ruhiges Jahr

Anzeige

Einsatzstärke beträgt 31 Mann

Die Einsatzabteilung hat aktuell eine Stärke von 31 Mann. Sechs Feuerwehrleute haben sich aufgrund des Alters oder gesundheitlichen Gründen bei den Alterskameraden eingereiht. Eine Jugendabteilung besteht momentan nicht mehr. Im vergangen Jahr gab es nur einen Einsatz, als vor wenigen Wochen ein Lkw aufgrund von Glätte eine Hauswand in der Erftalstraße rammte.

Schriftführer Simon Hollerbach gab einen detaillierten Einblick in die Tätigkeiten der Abteilung. Neben den zahlreichen Übungen, Schulungsabenden und Ausschusssitzungen hob er die Herbstabschlussübung hervor, bei der ein Brand der Grillhütte am Sportplatz angenommen wurde, sowie den Ausflug nach Amsterdam. Zudem wurde wieder der Wandertag an Christi Himmelfahrt organisiert und der Martinsumzug begleitet. Im Rahmen der Kameradschaftspflege wurden – unter anderem – die Brauerei Hirsch in Hirschlanden sowie der Bretzinger Weihnachtsmarkt besucht.

Kassierer Sebastian Hollerbach informierte über die Einnahmen und Ausgaben. Richard Fitz bescheinigte ihm, auch im Namen des erkrankten Heiko Schuh, eine korrekte Kassenführung. Zu neuen Kassenprüfern wurden nach der Entlastung Erich Hornbach und Ernst Reichert gewählt.

Ehrungen

Stellvertretender Kommandant Michael Seyfried überbrachte die Grüße von Kreisbrandmeister Kirschenlohr, Verbandsvorsitzenden Hollerbach und Feuerwehrkommandant Kaiser und ehrte Werner Reichert für 40-jährigen Dienst mit dem goldenen Feuerwehrehrenzeichen. Im Anschluss gab er kurz Informationen zum Stand der Neubeschaffungen und die Pläne hinsichtlich der Sirenenalarmierung.

Bürgermeister Volker Rohm dankte den Anwesenden für ihren Einsatz und ehrte im Anschluss langjährige Mitglieder seitens der Gemeinde: Werner Reichert für 40 Jahre, Ernst Reicher für 45 Jahre und Richard Geiger für 65 Jahre Dienst am Nächsten. Mit den Grußworten von Ortsvorsteher Kaspar Wolf und Pfarrer Hans Scheuermann endete der offizielle Teil der Versammlung. Jochen Löhr

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018