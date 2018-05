Feuerwehr rückte aus

Anzeige

Hardheim.Die Hardheimer Feuerwehr wurde am Donnerstag gegen 20 Uhr zu einem Einsatz in die Straße „Am Bühl“ in Hardheim gerufen. Den Floriansjüngern war von der integrierten Leitstelle des Neckar-Odenwald-Kreises eine Rauchentwicklung sowie ein ausgelöster Rauchmelder in einem Wohnhaus in Verbindung mit der Zusatzinformation „unklar, ob sich in der Wohnung Personen befinden“ gemeldet worden.

Beim Eintreffen an dem Wohnhaus stellte sich heraus, dass es sich um kein „Schadensfeuer“ handelte, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr – und weiter: Zur Alarmierung führte offenbar der Umstand, dass eine Bewohnerin am Ofen ein Essen vorbereitete und diesen für eine gewisse Zeit unbeaufsichtigt gelassen hatte. Besorgte Nachbarn hatten aufgrund der Rauchentwicklung und des ausgelösten Rauchmelders die Feuerwehr alarmiert.