Feuerwehr und Pfarrei feiern gemeinsam

Hardheim.Am Wochenende vom 22. bis 24. Juni feiern die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen und die Feuerwehr Hardheim gemeinsam ein großes Feuerwehr- und Pfarrfest und zugleich den 125. Geburtstag des Erftaldoms. Alle Kräfte werden für dieses Event gebündelt.

Das Fest beginnt am Samstag mit Bieranstich und Festbetrieb, der am Abend durch eine Bar ergänzt wird. Musikalisch umrahmt die Band „skip-jack“ den sommerlichen Abend.

Zur 125-Jahr-Feier der Pfarrkirche St. Alban wird der Kirchenchor in Kooperation mit Musikern des Musikvereins Schweinberg am Sonntag den Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche feierlich mitgestalten. Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch wurde von Pfarrer Andreas Rapp eingeladen, dem Patroziniumsgottesdienst vorzustehen. Dieser Gottesdienst ist für die gesamte Seelsorgeeinheit gedacht, es gibt keine andere Eucharistiefeier parallel in den Pfarrgemeinden.

Kinder und junge Familien treffen sich zur gleichen Zeit im Pfarrheim, um das Thema „Bau-mit“ im Kinderwortgottesdienst vor dem Hintergrund des Geburtstagsfestes des Erftaldomes zu beleuchten. Sie kommen gegen Ende der Messfeier in die Kirche dazu.

Für den Festbetrieb und die Bewirtung an den Essensständen sorgen sowohl Feuerwehr als auch Pfarrgemeinde gemeinsam. Für die gemütliche Kaffeebar zeichnet die Kfd, unterstützt vom Team um Silvia Schwinn verantwortlich. Hierfür wird die Erftalhalle zum Café umgestaltet, das bei schlechtem Wetter auch als Ausweichmöglichkeit für den gesamten Zeitraum des Festes genutzt werden kann.

Auch an die Kleinen ist gedacht. Eine Spielstraße auf dem Schlossplatz ermöglicht den Eltern, das Fest entspannt zu genießen, während die Kleinen in Sichtweite betreut werden. Eine Oldtimerausstellung zeigt Feuerwehrautos auf dem Kirchplatz und bildet die Verbindung von Festplatz und Erftaldom, wo ab 14 Uhr regelmäßig Kirchenführungen und dazwischen Kinoprogramm angeboten wird. Ein etwa 30 minütiger Film, gedreht und geschnitten von Natascha Bienert, zeigt Pfarrer Schäfer und Walter Bechtold, die den Zuschauern die Phase der Renovation der St. Albanskirche wieder erleben lassen.

Die Musikkapelle Bretzingen spielt am Nachmittag. Am Montag bieten die Veranstalter Mittagessen an und heißen anschließend zum Seniorennachmittag willkommen. Der Kindergarten St. Franziskus trägt mit Lied und Tanz zum Nachmittagsprogramm bei, das in einen gemütlichen Festabend mit Barbetrieb ausläuft.

Feuerwehr und Pfarrgemeinde haben beschlossen, ein gemeinsames Spendenprojekt zu unterstützen. Schloss- und Kirchplatz sind für den Verkehr gesperrt.

Wer das Fest durch seine Mithilfe, auch bei Aufbau und Abbau am Freitag und Dienstag unterstützen möchte, kann sich im Pfarrbüro Hardheim melden. Einzelpersonen, die sich einbringen, oder Kuchen spenden möchten, können dies über das Pfarrbüro in Hardheim 0 62 83 / 6213 oder per E-Mail an pfarramt.hardheim@se-madonnenland.de kundtun.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019