Firma Eirich vor neuen Herausforderungen

Hardheim.Es gibt viele Einflüsse, welche die Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG bewegen – seien es wirtschaftliche, soziale oder ökologische Aspekte. Eines ist unbestritten – auf die Qualität der Produkte dürfen diese Einflüsse keine Auswirkungen haben. Die Qualität ist daher ein entscheidender Faktor, wenn es um die langjährigen Kundenbeziehungen geht. Sie sichert somit die Grundlage der Produktion an den Standorten in Hardheim und Külsheim.

Für Eirich stand dieses Jahr die Zertifizierung nach neuer Revision der Qualitätsnorm ISO 9001 auf dem Plan. Inhaltlich werden hier neue Schwerpunkte gegenüber der ISO 9001:2008 gesetzt. Größeren Fokus bekommen die ganzheitliche Betrachtung einer Organisation und ihrer interessierten Parteien, die Chancen- und Risikenbewertung innerhalb einzelner Abläufe sowie Transparenz der Leistung durch Kennzahlen. Im Juni 2018 erfolgte die Auditierung durch die Dekra, welche Eirich erfolgreich absolviert hat und sich somit als zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO9001:2015 ausweisen darf.

Erfolgreiche Zertifizierung

Der Kunde steht im Mittelpunkt beim traditionsbewussten Familienunternehmen, das mittlerweile 155 Jahre besteht. Hieraus entstehen immer neue Anforderungen an die Produkte und Leistungen. Aktuell beeinflusst das Erschließen neuer Märkte den Produktionsstandort. Der Eintritt in Branchen wie Li-Ionen-Batterien, Lebensmittel und Pharma stellt Eirich vor neue Herausforderungen. Diese Branchen sind sehr anspruchsvoll und setzen neue Schwerpunkte für die Eirich-Produkte.