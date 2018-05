Flohmarkt für den guten Zweck

Anzeige

Hardheim.Der Elternbeirat, Lehrer und Schüler des Walter-Hohmann-Schulverbundes veranstalten im Rahmen des Hardheimer Sommerfestes auf dem großen Pausenhof einen Flohmarkt.

Die Elternbeiräte, Lehrer und Schüler des Walter-Hohmann-Schulverbundes freuen sich über alle, die ihre Flohmarktartikel – Spielzeug und Bücher, Handgemachtes, Eingewecktes, Kitsch und Ramsch, Seltenes, Nerviges aber Schönes, Kleines und Großes, Haushaltshelfer, Zeitvertreiber, Altes und Neues – für einen guten Zweck spenden. Der Erlös kommt komplett der Schulhofgestaltung zu Gute.

Der Flohmarkt findet am 9. und 10. Juni, jeweils von 13 bis 18 Uhr, im Pausenhof des Walter-Hohmann-Schulzentrums statt. Die Annahme der Flohmarktartikel ist am Donnerstag, 7. Juni, von 17 bis 19 Uhr sowie am Freitag, 8. Juni, von 12 und 14 Uhr in der Aula.