Flüssiger Klebstoff im Türschloss

Hardheim.Flüssiger Klebstoff in ein Türschloss einzubringen geht über das Maß eines tolerierbaren Scherzes hinaus. Das ist Sachbeschädigung. Geschehen an der Sternwarte „Am Scherenberg“ in Hardheim zwischen dem 19. Oktober und dem 6. November. Das Schloss musste von einem Schlüsseldienst aufgebohrt werden und es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Es war nicht das erste Mal, dass an der Sternwarte derartiges geschah. Bereits im März dieses Jahres wurde gleiches gemeldet. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.11.2018