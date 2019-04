Hardheim.Im Haushalt der Gemeinde Hardheim sind Mittel zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen eingestellt. Hinzu kommt aus dem Erlös der Aktion „Spenden statt Karten“ in diesem Jahr noch ein größerer zusätzlicher Betrag, so dass 2019 insgesamt 6700 Euro zur Verfügung stehen. Der Jugendarbeit kommt in der heutigen gesellschaftlichen Entwicklung eine immer größere Bedeutung zu, weshalb durch diese finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde die Arbeit zum Wohle der Jugend anerkannt und honoriert werden soll. Diese werden auf Antrag und Beschluss des Gemeinderats unter Berücksichtigung der einzelnen Maßnahmen und der Anzahl der Jugendlichen und Betreuer jährlich vergeben.

Antragsberechtigt sind alle Vereine, Gruppierungen und Initiativen, die sich der Jugendarbeit und dem Nachwuchs widmen. Für Vereine oder Gruppierungen, die sich in verschiedene Bereiche aufteilen, soll nur ein gemeinsamer Antrag gestellt werden. Der Förderbetrag soll gezielt zur Unterstützung der Jugendarbeit eingesetzt werden. Die Begründungen sollen sich daher auch auf das Vorjahr und nicht auf das laufende Jahr beziehen. Ebenso ist es nur auf Nachfrage erforderlich, entsprechende Nachweise zum Einsatz der Mittel vorzulegen.

Entsprechende Anträge für das Jahr 2018 können bis zum 31. Juli eingereicht werden. Dazu ist der als ausfüllbares PDF-Dokument bereitgestellte Vordruck auf der Homepage der Gemeinde www.hardheim.de zu verwenden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019