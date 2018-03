Folgenschwerer Gedächtnisschwund

Anzeige

Erfeld.Selbst im Krankenhaus kann es manchmal spannend, lustig und äußerst unterhaltsam sein. Dies passiert auf höchstem Niveau insbesondere dann, wenn der Dreiakter aus der Feder von Karl-Heinz Alfred Hahn von der „Erfelder Ortsbühne“ präsentiert wird.

Alfred Heinze befindet sich nach einem Unfall im Hardheimer Krankenhaus. Durch einen Schlag auf den Kopf leidet er an einer seltenen Form von Gedächtnisschwund. Immer, wenn er einschläft, erwacht er anschließend als irgendeine fremde Person, meist als Prominenter aus Funk und Fernsehen oder der Literatur. Und er schläft ständig ein – auch tagsüber.

Zum Leidwesen seiner Verlobten, den Mitpatienten und dem Krankenhauspersonal, erinnert er sich an nichts aus seinem wirklichen Leben. Besonders interessant wird es, als ein Dieb sein Unwesen im Krankenhaus treibt. So hat selbst der Polizeibeamte Inspektor Kojambel seine Probleme mit den ständig wechselnden Persönlichkeiten des Patienten Alfred Heinze. Damit verspricht die „Ortsbühne“ bei ihren Aufführungen am Samstag, 17. und 24., und Sonntag, 18. und 25. März, im Erfelder Vereinsraum nicht nur einen ungewöhnlichen Krankenhausaufenthalt, sondern auch einen unterhaltsamen Theaterabend. we