„Franziskus als Papst und Politiker“

Der Autor betont seine Ansicht, dass die arme und barmherzige Kirche, die der Papst will, zugleich eine zutiefst politische Kirche ist. Demzufolge sieht er in Franziskus einen „politischen Papst“, obwohl dieser kein Politiker sein möchte.

Erbacher sieht diesen konsequent an Jesus von Nazareth orientiert und zeigt in seinem Buch auf, wie Franziskus mit seinem Bemühen um ein gerechteres Miteinander auch auf Grundlagen und Strukturen und um deren Umsetzung bedacht ist, um der Kirche eine Zukunft zu sichern.

Welchen notwendigen Veränderungen in der Kirche der Papst dabei besonderes Interesse entgegenbringen wird, macht Erbachers aufschlussreiches und gehaltvolles Werk dem Leser in überzeugender Form ersichtlich.

Notwendig sei es zunächst, so der Autor im Vorwort, zu verstehen, wie Franziskus das Christsein als Gemeinschaft der Glaubenden sieht. Die arme und barmherzige und zugleich als zutiefst politisch gesehene Kirche dürfe sich keineswegs auf ein „Weiter so wie bisher“ beschränken. Sie müsse sich vielmehr bemühen, „weiter zu denken“.

So gehe es dem Papst um ein inhaltliches „ Weiterdenken“ mit Blick auf die Theologie und Seelsorge, bei einem räumlichen „Weiterdenken“ um das Verhältnis der Kirche zu den anderen Konfessionen und Religionen, zu Politik und Wirtschaft.

Enorme Herausforderungen

Als Beispiel nennt Erbacher den Lebensschutz. Dabei sieht er den Blick des Papstes nicht beschränkt auf Probleme der Bioethik, der Abtreibung und der Fragen am Lebensende. Sondern die Lebensbedingungen der Menschen werden mit einbezogen, die für ihn ebenfalls zum Schutz des Lebens gehören.

Vom Papst gesehen wird auch die Sorge und Verantwortung von Kirche und Gesellschaft für junge Familien. Stärker als seine Vorgänger setzt er sich für einen nachhaltigen Lebensstil ein und bringt so die Verantwortung der heutigen Generation für ihre Kinder und Kindeskinder in Erinnerung.

In seinem Buch betont Erbacher, dass Franziskus den Menschen in den Mittelpunkt allen kirchlichen und politischen Handelns gestellt wissen will, wobei „Der Mensch zuerst“ immer zu verstehen sei in der Verbundenheit der Menschen untereinander, über die Generationen hinweg und in der Beziehung zu Gott. Daher rücke unter Franziskus mehr als bisher im kirchlichen Handeln das weltweite Gemeinwohl in den Blick und dafür werfe das Oberhaupt von weltweit 1,2 Milliarden Katholiken seine ganze Autorität in die politische Waagschale.

Aus den Ideen lasse sich die Forderung nach einem radikalen Umdenken in Kirche und Politik herauslesen, so Erbacher weiter, und der Vorschlag für den Weg einer gerechten und friedlichen Zukunft der Menschheit.

Die Kirche sieht Erbacher im dritten Jahrtausend vor enormen Herausforderungen. Diese entwickle sich immer mehr von einer eurozentrischen Kirche hin zu einer Weltkirche, deren Zukunft in einer stärker „polyzentrisch“ organisierten katholischen Kirche als einer neuen Einheit liegen solle.

In der katholischen Kirche erwartet Erbacher einen Transformationsprozess, der viele Verwerfungen und heftige Diskussionen mit sich bringen werde. Dabei sei Papst Franziskus davon überzeugt, dass Kirche und Menschheit nur eine Zukunft haben, wenn man in Kirche und Politik „weiter denkt“. Das versuche er als Papst und Politiker mit seinen Worten und Taten zuzusetzen. Denn gemäß Erbachers Überzeugung ist Franziskus trotz des ihm im Vatikan verdeutlichten Widerstands als Papst auch Politiker. Er könne sein Amt, so wie er es versteht, nicht ohne diese politische Dimension ausüben. „Daher haben wir auch die Themen in diesem Buch ’weiter gedacht’ und es steht auf zwei Beinen – dem Papst und dem Politiker“, so Erbacher.

In den insgesamt 15 Kapiteln seiner aufschlussreichen und anspruchsvollen Ausführungen verdeutlicht Jürgen Erbacher viele interessante Einzelheiten, Erwartungen und Forderungen unter den Überschriften „Kirche in der Welt, aber nicht von dieser Welt oder Das neue Selbstvertrauen des Gottesvolkes“, „Ein Populist als Papst? oder Der Ritterschlag für die Volksfrömmigkeit“, „Eine arme Kirche für die Armen?- oder Eine neue Perspektive auf das Himmelreich!, „Von der armen Kirche zur barmherzigen Kirche oder Was ist der wahre Name Gottes?“, „Von der Westkirche zur Weltkirche oder Ein Knirschen im globalen Machtgefüge“, „Kirche 4.0 oder Die Mitte hört auf die Ränder“, „Eine synodale Kirche oder Die neue Dynamik des Ganzen und der Teile“, „Eine dezentralisierte Kirche oder Sich nicht mehr hinter Rom verstecken“, „Eine Kirche im Dialog oder Ökumene der versöhnten Verschiedenheit“, „Papst 4.0 oder Keine Autorität ohne Wahrhaftigkeit“, „Der Papst der Begegnung oder Die Wurzel des politischen Handelns“, „Der Papst als Prophet oder Eine ganzheitliche Kultur des Lebens““, „Ist der Papst ein Marxist oder Wohlstand, der keinen ausschließt“, „Ein Pfarrer macht Weltpolitik oder Die wahre Macht ist der Dienst“, „Nie wieder Krieg! oder Nur Gerechtigkeit schafft Frieden“ sowie „Weiter denken oder Die Tradition ist dynamisch“. Z

