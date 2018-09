Hardheim.Aufgrund des großen Zuspruchs veranstaltet das ökumenische Frauenfrühstücksteam am Samstag, 13. Oktober, wieder ein Frauenfrühstück in den Räumen der „Erftalstube“. Als Referentin fungiert in diesem Jahr Pfarrerin Dr. Dagmar Kreitzscheck (Neckargemünd), die als Studienleiterin am Heidelberger Zentrum für Seelsorge der evangelischen Landeskirche Baden wirkt und auf „die Kunst des Tröstens“ eingehen wird: Neben dem Unterschied zwischen Trösten und Vertrösten wird sie auf die Definition von Trost eingehen. Beginn ist um 8.45 Uhr, Einlass ab 8 Uhr. Auch der Büchertisch der evangelischen Kirchengemeinde ist vor Ort. ad

