Freiwilliges Soziales Jahr ein Gewinn für alle

Hardheim.Im Sommer entschied sich die Hardheimerin Natascha Bienert ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen, wozu sie durch die Zusammenarbeit mit Gemeindereferentin Claudia Beger und ihrem Gemeindereferenten in Ausbildung Adrian Ambiel animiert wurde (die FN berichteten). Ambiel hatte die Arbeit in kirchlichen Einrichtungen auf der Hardheimer Jobbörse für die Seelsorgeeinheit vorgestellt, deshalb wusste er um die Möglichkeiten und konnte sie beraten.

Als jedoch die konkrete Anfrage von Natascha Bienert kam, war es nicht mehr möglich die Finanzierung durch den Stiftungsrat abzudecken. Das entmutigte die rührige junge Frau nicht. Mit Claudia Beger suchte sie eine Anschubfinanzierung für das erste Halbjahr. Und es gelang tatsächlich die Mittel zu generieren.

Dr. Michael Kuhn (Höpfingen) machte sich für das Projekt im Sinne einer ökumenischen Jugendförderung in der Region in seinem Lions Club Madonnenland stark. Und die Arnold-Holderbach-Stiftung konnte parallel auch dazu gewonnen werden, dieses außergewöhnliche Engagement zu unterstützen. Für beide, Hans Sieber von der Arnold-Hollerbach-Stiftung als auch Dr. Michael Kuhn vom Lions Club Madonnenland, war es ein besonderes Anliegen dieses Projekt zu fördern.

Bei einem Pressetermin unterstrichen beide die Zielsetzungen ihrer Organisationen: „Wir können Gutes tun, die Jugend in unserer näheren Heimat unterstützen und einen Beitrag zur Ökumene leisten“.

Dass die Arbeit von Natascha Bienert gerade der hiesigen Jugend zugute kommt, erfüllte alle Teilnehmer an der Präsentation durch Natasche Biendert mit besonderer Genugtuung und Freude. Und auch Pfarrer Andreas Rapp zeigte sich ob der engagierten Jugendarbeit begeistert. „Es tut uns in der Seelsorgeeinheit gut, dass die Jugend die Kirche gestaltet“, so sein Resüme.

Im „Dankeschön-Gespräch“ an die Sponsoren berichtete Natascha Bienert über die ökumenische Kinderbibelwoche und den Teeny-Abend, den sie maßgeblich mitgestaltet hatte. Mehr als 200 Kinder und Jugendliche konnten so mit christlichen Werten, Spiel und Spaß erreicht werden. Wie fröhlich das ablief, zeigte sie in einem von ihr produzierten, achtminütigen Video.

Der Stiftungsrat hat das Projekt für das zweite Halbjahr bereits genehmigt und ab September 2019 kann wieder ein neuer „FSJ´ler“ mit in die Gemeindearbeit integriert werden.

Pfarrer Andreas Rapp freute sich über junge, kreative Ideen in der Jugendarbeit. Gerade ist ein Theaterprojekt in Schweinberg in Vorbereitung. Hans Sieber betonte die Wichtigkeit, dass junge Menschen hier in ihrer Region die Chance haben, ihr Engagement in die gesellschaftliche Entwicklung einbringen können und nicht immer nur im Ausland sein das Glück zu suchen.

Natascha Bienert hat nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer kaufmännischen Ausbildung und vor einem Psychologischen Studium, genau diese Chance hier in ihrer Heimat wahrgenommen. Und das mit großem Erfolg für alle.

Dr. Michael Kuhn und Beate Tomann vom Lions Club Madonnenland und Hans Sieber, Arnold-Hollerbach-Stiftung, fragten genau nach, wie sich die geleistete Unterstützung für die Region ausgewirkt hat. Neben Natascha Bienert stellten sich Pfarrer Andreas Rapp, Gemeindereferentin Claudia Beger sowie Gemeindeassistent Adrian Ambiel den Fragen der Förderer der FSJ-Maßnahme.

