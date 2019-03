Freude über breite Unterstützung

Hardheim.Der Krankenhaus-Förderverein in Hardheim setzt seine regen Aktivitäten mit ungemindertem Elan fort. In der jüngsten Vorstandssitzung wurde über den aktuellen Spendeneingang informiert.

Der Förderverein seinerseits wird sich auf Wunsch der Krankenhausverwaltung an der Anschaffung eines Reanimationstrainers für Schulungszwecke des Personals mit 3000 Euro beteiligen.

Außerdem beabsichtigt der Förderverein, die Einrichtung der neuen Aufenthaltsräume im Krankenhaus mit zu finanzieren. Hierzu wird in den nächsten Wochen ein Spendenaufruf gestartet.

„Der Förderverein kommt nicht nur seiner Verpflichtungserklärung nach, die aktuell laufende Krankenhaus-Erweiterung mit 200 000 Euro zu unterstützen, sondern spendet, wenn möglich, auch noch zusätzlich für weitere Anschaffungen, die dem Wohl der Patienten des und Krankenhaus-Personals zugute kommen“, freute sich Vorsitzender Fritz-Peter Schwarz über die breite und rege Unterstützung.

Den aktuellen Mitgliederstand des Fördervereins bezifferte Schriftführer Josef Ruppert auf 1158. Danach verwies der Vorsitzende auf die neu eingerichtete Homepage (https://förderverein-kkh-hardheim.de) des Vereins im Internet.

„Mit den Vorträgen läuft es recht gut“, kam Fritz-Peter Schwarz auf die Veranstaltungen zu Themen der Gesundheitsfürsorge zu sprechen. Inzwischen hat sich die Zahl der Arztvorträge auf beachtliche 80 erhöht.

Nach dem guten Zuspruch auf Dr. Albrecht Rottmanns Ausführungen am Dienstag in Hardheim zum Thema: „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung aus medizinisch ethischer Sicht“ (die FN berichteten) sprechen am Dienstag, 9. April, um 19.30 Uhr in Amorbach im Pfarrheim die beiden Fachärzte für Chirurgie Arne Bieling und Dr. Alexander Wolfert zum Thema: „Hüfte – Probleme, Ursachen, Therapie“.

Dr. Andreas Mövius, Facharzt für Innere Medizin am Hardheimer Krankenhaus, referiert am Dienstag, 30. April, um 19.30 Uhr im Pfarrheim in Hardheim zum Thema: „Herzrhythmusstörungen und Therapie mit Gerinnungshemmern zur Vorbeugung eines Schlaganfalls“.

Angesprochen wurden im weiteren Verlauf der Vorstandssitzung die Vorhaben 2019. Fortgesetzt wird neben den Artvorträgen auch die Kooperation Schule-Krankenhaus-Förderverein. Am 26. Juni gibt es wieder viele Informationen und Aktionen rund um das Krankenhaus für die Siebtklässler der Hardheimer Schule in der Gesundheitseinrichtung.

Am Sommerfest wird sich der Förderverein in diesem Jahr nicht – wie bisher üblich – mit einem Stand beteiligen, da sich das ganze Engagement auf das große Fest anlässlich der Einweihung der beiden Anbauten am Krankenhaus und den damit verbundenen „Tag der offenen Tür“ sowie die Mitwirkung des Fördervereins an Selbigen am 30. Juni konzentriert.

Am Weihnachtsmarkt wird der Freundeskreis dann wieder mit seinem beliebten Lebkuchenstand vertreten sein. i.E.

