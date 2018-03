Freude über höhere Mitgliederzahl

Anzeige

Für Schriftführer Josef Both ließ dessen Stellvertreter Benedikt Beuchert die Aktivitäten des Schützenvereins Revue passieren, die man in sechs Vorstandssitzungen vorbereitet und organisiert hatte. Besondere Erwähnung fand hierbei, dass der Verein die Auflagen des Ordnungsamtes zur Einbruchshemmung mit Fenstervergitterung erfüllt habe. Als erfreulich bezeichnete der Schriftführer die gute Teilnahme bei den Arbeitseinsätzen am Schützenhaus Mit Genugtuung habe der Verein die stegende Mitgliederzahl registriert. wobei Philipp Faulhaber als neuer Schützenkönig sowie Leon Mamerow als Jugendkönig hätten einen erfolgreichen Einstand gefeiert.

Sportleiter Michael Ruttmar listete die zahlreichen sportlichen Erfolge auf. In der Winterrunde errangen die Schweinberger Schützen in der Luftpistole-Kreisklasse die Vizemeisterschaft. Einen fünften Platz erzielte die Herrenklasse-Mannschaft mit Tobias Beuchert, Benedikt Beuchert und Carsten Schmitt in der LG-Kreisoberliga sowie in der Disziplin Luftpistole in der Kreisseniorenliga.

Einen mittleren Platze erzielte die Schweinberger Schützen in der Sommerrunde in der Kreisklasse Kleinkaliber Sportpistole mit Edith Ruttmar als bester Schützin, während in der Disziplin Klein-Kaliber 3x20 Schuss in der Landesklasse Ost das Trio Katharina Beuchert, Tobias Beuchert und Benedikt Beuchert den dritten Platz errang.

Bei den Kreismeisterschaften wurde Benedikt Beuchert in der Herrenklasse Klein-Kaliber 3x20 Schuss mit 272 Ringen Kreismeister und Tobias Beuchert erzielte in dieser Konkurrenz mit 263 Ringen den dritten Platz. Den dritten Rang erzielte beim Luftgewehr Schülerklasse, weiblich, auch Sabrina Trat mit 172 Ringen.

Einen Rückblick auf die sportlichen Aktivitäten bei den Jugendlichen erstattete Jugendleiter Tobias Beuchert. E hob die sportlichen Erfolge von Sabrina Trat hervor, die bei den Kreismeisterschaften in der Disziplin Luftgewehr Schülerklasse, weiblich, mit 172 Ringen den dritten Platz errang und auch auf Landesebene gute Ergebnisse erzielte.

Bürgermeister Volker Rohm lobte die beispielhaften und erfolgreichen Aktivitäten des Schützenvereins. Ortsvorsteher Dieter Elbert schloss sich den lobenden Worten an.

Bei den Neuwahlen wurde Oberschützenmeister Jörg Gaede einstimmig wiedergewählt. Für den nicht mehr kandidieren Schriftführer Josef Both sprachen die Mitglieder dessen Stellvertreter Benedikt Beuchert das Vertrauen aus. Josef Both wurde zum stellvertretenden Schriftführer gewählt. Wiedergewählt wurden Edith Ruttmar als stellvertretende Schießleiterin und Milena Gerlach als Beirat. Zu Kassenprüfer wurden erneut Alois Volk und Christian Würzburger bestimmt. Als Jugendleiter wurde der von der Jugend gewählte Vertreter, Tobias Beuchert, einstimmig bestätigt. Maxi Gaede und Benedikt Beuchert bleiben Kyffhäuser-Schießwarte.

Ein Dankeschön, verbunden mit einem Blumengruß, gab es für die vier Mitglieder Edith Ruttmar, Maxi Gaede, Milena Gerlach und Anne Kasperek, die sich im Vereinsjahr 2017 in vorbildlicher Weise eingesetzt haben. (ck)

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.02.2018