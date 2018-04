Freude über neues Fahrrad

Anzeige

Hardheim.Große Spannung herrschte in der Halbzeitpause der Handballpartie des TV Hardheim gegen Friedrichsfeld. Auch in diesem Jahr sponserte Benno Löffler von Löffler-Bikes in Waldstetten ein nagelneues Mountainbike für das Halbzeitspiel „Der Goldene Wurf“. Den hatte in diesem Jahr Leon Nischan aus Hardheim, der zukünftig mit seinem neuen Fahrrad zu den Heimspielen seiner Mannschaft fahren kann. Mit ihm freuten sich auch Stella Zeidler und Sabrina Kropf, die beide entsprechende Sachpreise seitens des Sponsors bekamen. kn