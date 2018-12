Freude über zunehmende Zahl von Wanderführern

Hardheim.In der reibungslos abgewickelten und harmonisch verlaufenen Jahreshauptversammlung des Odenwaldklubs Hardheim zeigte sich Vorsitzender Peter Köhler von der Tatsache erfreut, dass im neuen Wanderjahr zu den bereits vorhandenen Wanderführern einige weitere hinzukommen werden. Damit ist gewährleistet, dass die geplanten Wandervorhaben auf eine zufriedenstellende Zahl von Verantwortlichen verteilt werden können.

Im Rahmen der regelmäßigen Klubtreffs wurden am Freitag unter Leitung des Vorsitzenden Peter Köhler im Gasthaus „Badischer Hof“ die in einer Jahreshauptversammlung anstehenden Tagesordnungspunkte zügig abgehandelt. Mit seinen Eröffnungs-und Begrüßungsworten verband der Vorsitzende das Totengedenken. Im Anschluss daran ließ Peter Köhler seinen zusammenfassenden Rückblick zum wesentlichen Geschehen in der Ortsgruppe folgen. Er kam zunächst auf das Wanderprogramm zu sprechen und fand es erwähnenswert, dass einige Wanderungen gemeinsam mit dem Familienwandertreff realisiert worden sind.

Verwiesen wurde auf die steigende Zahl von Wanderführern und auf das Ziel, das Durchschnittsalter im Wanderverein zu senken. Lobesworte fand Köhler für die harmonische Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandes. Hinweise gab es zu den dort getroffenen Beschlüssen.

Sonnwendfeier gut besucht

Zufriedenheit erkennen ließ der Vorsitzende darüber, dass die Mitgliederzahl konstant blieb. Aus der großen Zahl an Ereignissen hob er die Beteiligung von 13 Trachtenträgern der Ortsgruppe am Neujahrsempfang der Gemeinde hervor und die daraus resultierende kostenlose Nutzung der Wolfsgrubenhütte in Verbindung mit dem in der Nähe entzündeten Sonnwendfeuer. Der Besuch dieser Johannisfeier war gut, so dass angedacht sei, das Sonnwendfeuer 2019 auch wieder an dieser Lokalität durchzuführen.

Köhler erinnerte an die große Zahl von Wanderungen im Verlauf des Jahres sowie an die Mehrtagesfahrt nach Willingen. Er hofft, dass diese auch 2019 auf eine große Resonanz stoßen wird. Als Ziel ist das Altmühltal ausgewählt worden.

Ins neue Jahr wird mit einer Wanderung am 6. Januar gestartet. Positiv beurteilt wurden von Köhler die Angebote des Familienwandertreffs und die von Andrea Kaiser entwickelte Aktivität. Namentlich anerkennend erwähnt wurden erste Platz beim Volleyballturnier des Gesamt-OWK und die mit der OWK-Ortsgruppe Dieburg aufgenommenen freundschaftlichen Verbindungen.

Schriftführer Siggi Olschewski ließ Hinweise auf die im Vorstand behandelten Themen und getroffenen Beschlüsse folgen. Dabei ging er auch auf das Vorhaben des Sponsorings der Jugendwandergruppe bei bestimmten Vorhaben ein und verwies zusammenfassend auf die geleistete Arbeit im Verein.

Beate Arnold richtete den Blick auf den diesjährigen und auf den für das kommende Jahr bereits erstellten Wanderplan. Sie begründete in Verbindung damit auch den zu unterschiedlichen Zeiten angesetzten Start zu den einzelnen Wandervorhaben.

Familien gut integriert

Andrea Kaiser als Leiterin des Familienwandertreffs brachte insbesondere die Zahl der gemeinsam mit allen wanderfreudigen Aktiven realisierten Vorhaben mit bis zu 43 Teilnehmern in Erinnerung. Sie erwähnte Fahrradangebote, die Familienfreizeit, Beteiligung am Pfingstzeltlager der Wanderjugend des Gesamt-OWK im Marbachtal, eine Kanutour, den Aufenthalt am Brombachsee, das Ferienangebot für Kinder sowie die Mitwirkung beim Sommerfest und weitere Ereignisse mit zum Teil überörtlicher Bedeutung. Annette Münch-Berberich erläuterte im Kassenbericht die finanzielle Situation des Vereins und bekam die einwandfreie Führung der Kassengeschäfte von Ingrid Grimm und auch im Namen de Mitkassenprüferin Isolde Ruff bestätigt. Hernach wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Der weitere Verlauf der Sitzung wurden die Bemühungen um die Erstellung einer eigenen Satzung für die OWK-Ortsgruppe Hardheim erläutert sowie die in Verbindung damit notwendigen Maßnahmen und der Sinn dieses Vorhabens.

Im weiteren Verlauf ging es um die Verbandszeitschrift „Dorflinde“, Anträge und und die am 20. Januar angesetzte Wandererehrungsfeier des Wandervereins. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Urkunden für langjährige Mitgliedschaft überreicht. Schließlich händigte der Vorsitzende den Wanderplan mit den Vorhaben für das Jahr 2019 aus. Z

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018