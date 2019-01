Freude überwiegt

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln: Die Nachricht über die Reaktivierung des Materiallagers in Hardheim ist erfreulich für die Region. Auf die Vorgehensweise des Bundesverteidigungsministeriums trifft allerdings die eingangs erwähnte Redensart zu, die sogar im militärischen Bereich ihren Ursprung hat. Und das gleich in zwei Fällen.

Als Laie und Unternehmen könnte man sich diese Wankelmütigkeit nicht leisten. Und man muss die Vorgehensweise wohl auch nicht verstehen, obgleich hier Steuergelder der Bürger im Spiel sind. Wichtig ist das Ergebnis. Und so überwiegt die Freude. Die Vorgehensweise wird rasch vergessen sein.

Auch das Sprichwort von der Duplizität der Fälle bewahrheitet sich aktuell in Hardheim: Die Carl-Schurz-Kaserne ist geschlossen und wieder eröffnet worden. Dort sollen 20 Millionen Euro investiert und dauerhaft mindestens über 700 Dienstposten eingerichtet werden.

Das Materiallager wurde erst vor 15 Tagen offiziell aufgelöst und in einem feierlichen Akt am 18. Dezember im Hardheimer Rathaus außer Dienst gestellt. Mit einer möglichen Rücknahme dieser Entscheidung hatte man zwar gerechnet, aber nicht mit einem so schnellen Umdenken.

Trotz allem: Absolut positiv für Hardheim und die Region ist diese Entscheidung allemal.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019