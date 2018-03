Friedemann auf Platz 5 der Weltrangliste

Anzeige

Hardheim.Der Club für Drachenflugsport (CfD) in Hardheim blickte in seiner Jahreshauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück.

Das traditionelle Odenwaldpokalfliegen wurde wie in den vergangenen Jahren in Verbindung mit dem Sommerfest ausgetragen. Die Piloten des CfD nahmen an dem Wettbewerb in Mulfingen erfolgreich teil. Weitere Aktivitäten waren Flüge im Gebirge in Österreich, Italien und an der vereinseigenen Schleppwinde auf dem Truppenübungsplatz in Külsheim.

Nach den Berichten des Vorsitzenden Manfred Pientka, des Schriftführers Bernd Haberhauer und des Kassenwarts Franz Schütz wurde der Vorstand entlastet.