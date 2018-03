Frühlingsmarkt will Winter vertreiben

Anzeige

Mit dem Hardheimer Josefsmarkt wird üblicherweise die Freiluftsaison in der Region eröffnet. Er findet in diesem Jahr am Sonntag, 18. März, statt.

Hardheim. Noch ist es draußen zwar bitter kalt, aber der bevorstehende Frühling naht mit großen Schritten. Vorboten sind nicht nur die Krokusse und Schneeglöckchen, die so langsam in den Gärten erblühen, sondern auch der Josefsmarkt in Hardheim. Dort wird traditionell der Winter symbolisch ausgetrieben und die Kinder ziehen mit ihren Sommertagsstecken durch die Straßen.

In diesem Jahr gibt es zum Auftakt des Marktes am Vorabend ein Country-Konzert in der Erftalhalle. Der BdS führt wieder seine „Erlebnistour“ durch. Am Sonntag erwartet die Besucher der Kunsthandwerkermarkt, eine Autoausstellung und das historische Spektakel neben dem allgemeinen Marktgeschehen. Die Fachgeschäfte sind am Nachmittag geöffnet. Hier das Programm des Marktes im Einzelnen: