Frühlingssonne am „Mainzer Berg“

Dieburg/Hardheim.Mitglieder des Odenwaldklubs (OWK) Hardheim inklusive Familienwandertreff und Enkelkindern von „Klüblern“ fuhren am Sonntag nach Dieburg. Dort erwarteten befreundete Wanderführer aus der dortigen Familiengruppe und Dieburger OWK-Wanderer die Hardheimer zu einer 15 beziehungsweise acht Kilometer langen Schutzhüttentour.

Die Wald- und Wanderwege waren in der Regel gerade angelegt, der Laubwald sonnendurchflutet. Während es bei der kürzeren Strecke mehr Erklärungen zur Wendelinuskapelle, alten Häusern und zum Schloss gab und auf Spielplätzen Pausen gemacht wurden, lief die andere Gruppe einige Kilometer weiter. Die gemeinsame Schlussrast mit Gegrilltem war an der vom OWK Dieburg betreuten Jakobsbornhütte. Die Kinder konnten ein Motiv oder ihren Namen in eine vorbereitete Holzscheibe einbrennen. Die letzten Wanderkilometer führten zur Höhe des Moret.

Es gab ein Danke an die Wanderführer mit einer Einladung zu einem Gegenbesuch in Hardheim. Die nächste Wanderung ist am Ostermontag. Treffpunkt ist um 14 Uhr mit dem Auto am Schlossplatz Hardheim. Es geht in Richtung Bauland.